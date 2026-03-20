Advertisement

متفرقات

وداعاً للقشرة وتساقط الشعر.. كيف تنظفين فروة رأسك بعمق؟

Lebanon 24
20-03-2026 | 07:34
وداعاً للقشرة وتساقط الشعر.. كيف تنظفين فروة رأسك بعمق؟
برز في الآونة الأخيرة ترند "Scalp Detox" أو تنظيف فروة الرأس كصيحة جمالية أساسية للحصول على شعر صحي وكثيف، حيث تهدف هذه العملية إلى التنظيف العميق وإزالة تراكمات الزيوت وبقايا المنتجات وخلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتعيق نمو الشعر.

وتعود أهمية هذه الخطوة إلى مواجهة تراكم مستحضرات التصفيف والإفرازات الدهنية الزائدة، بالإضافة إلى آثار التلوث والغبار، مما يساهم في تقليل القشرة وتحسين صحة الفروة. ويتم تطبيقها عبر استخدام شامبو مخصص للتنظيف العميق مرة أسبوعياً أو كل أسبوعين، وتقشير الفروة بمنتجات تحتوي على أحماض خفيفة مع التدليك لتحفيز الدورة الدموية.

ورغم فوائده، يحذر الخبراء من الإفراط في التنظيف العميق لتجنب جفاف الفروة أو تهيجها، خاصة لمن يعانون من حساسية الجلد، مؤكدين أن "Scalp Detox" ليس مجرد موضة عابرة بل خطوة مفيدة إذا استُخدمت باعتدال ووفق الحاجة.

Advertisement
