هاجر أحمد عن شخصيتها المعقدة في "أب ولكن": الدور جذبني لخوض التجربة

كشفت الفنانة ، عن كواليس تجسيدها لشخصية "نبيلة" في مسلسل "أب ولكن"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2026، والجدل الذي أثارته الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين النقاد الفنيين، وأوضحت أن "الدور هو ما جذبها لخوض تلك التجربة".



وعلّقت هاجر تباين ردود الفعل، خصوصًا بعد انتقادات الناقدة ودفاع عدد آخر من الجمهور عنها، وقالت إنّ "انقسام الجمهور حول شخصية نبيلة، كان هدفًا مقصودًا منذ البداية".



وأضافت أنها لا تقدم شخصية ملائكية أو شيطانية، بل نماذج بشرية تعاني من أزمات نفسية حقيقية، مشيرة إلى أنها تابعت ردود فعل الجمهور، لتجد أن هناك من غضب من تصرفات الشخصية مع الطفلة، وهذا دليل نجاح الدور. (ارم نيوز)



Advertisement