المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر.. هل هو آمن فعلاً؟

يُعدّ المينوكسيديل من أكثر الحلول الشائعة التي يلجأ إليها الكثيرون لمواجهة مشكلة تساقط الشعر والصلع الوراثي، حيث يعمل هذا المستحضر على تنشيط الدموية في فروة الرأس وتحفيز البصيلات لنمو شعر جديد وزيادة سماكته.



ورغم فوائده الملموسة في إبطاء تساقط الشعر، إلا أن استخدامه لا يخلو من آثار جانبية قد تشمل تهيج فروة الرأس، الحكة، وجفاف الجلد. كما قد يلاحظ المستخدمون تساقطاً مؤقتاً للشعر في بداية العلاج، أو نمو شعر في مناطق غير مرغوب فيها في حال ملامسة المستحضر للوجه. وفي حالات نادرة، قد يتسبب بآثار أعمق مثل الدوخة أو خفقان القلب.



ويشدد المختصون على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الإفراط في الكمية، مع التنبيه إلى أن التوقف عن استخدامه قد يعيد حالة التساقط لما كانت عليه. كما يُنصح دائماً باستشارة طبيب الجلدية قبل البدء بالعلاج، لضمان ملاءمته لحالة الشخص وتجنب استخدامه على فروة رأس ملتهبة، مؤكدين أن النتائج تتطلب صبراً وانتظاماً لتحقيق الغاية المرجوة.



