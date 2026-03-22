أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!

كشفت ، من مركز "Dermacab" الجمالي، عن مجموعة من الأخطاء "الوخيمة" التي قد تقع فيها الشابات خلال خضوعهن لجلسات الليزر، مشددة على ضرورة اتباع خطوات دقيقة لضمان الفعالية والأمان.



وأوضحت خوري أن من أهم هذه الخطوات البدء بالجلسات بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء الشهرية، مع ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة مسبقاً. وحذرت من إزالة شعر الوجه بـ"الشفرة"، مفضلة استخدام "المقص" بدلاً منها، بينما يمكن استخدام الشفرة لبقية مناطق الجسم قبل 24 ساعة من الجلسة.



كما شددت على أهمية الالتزام بجلسة شهرية دون انقطاع، والتأكد من أن من يقوم بالإجراء "أخصائية" محترفة وليست "هاوية". وفيما يخص اللواتي يعانين من حب الشباب أو ، لفتت خوري إلى ضرورة معالجتهما قبل البدء بالليزر، لأن الأدوية المستخدمة لهذه الحالات قد تغذي بصلة الشعر وتمنع الاستفادة من الجلسات.

وختمت بنصيحة بضرورة استشارة أخصائية بشرة بعد انتهاء الجلسات لتحديد الكريمات المناسبة التي لا تضر ببصلة الشعر.



