Najib Mikati
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!

Lebanon 24
22-03-2026 | 00:00
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..! photos 0
كشفت السيدة ماري خوري، من مركز "Dermacab" الجمالي، عن مجموعة من الأخطاء "الوخيمة" التي قد تقع فيها الشابات خلال خضوعهن لجلسات الليزر، مشددة على ضرورة اتباع خطوات دقيقة لضمان الفعالية والأمان.

وأوضحت خوري أن من أهم هذه الخطوات البدء بالجلسات بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء الدورة الشهرية، مع ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة مسبقاً. وحذرت من إزالة شعر الوجه بـ"الشفرة"، مفضلة استخدام "المقص" بدلاً منها، بينما يمكن استخدام الشفرة لبقية مناطق الجسم قبل 24 ساعة من الجلسة.

كما شددت على أهمية الالتزام بجلسة شهرية دون انقطاع، والتأكد من أن من يقوم بالإجراء "أخصائية" محترفة وليست "هاوية". وفيما يخص اللواتي يعانين من حب الشباب أو الكلف، لفتت خوري إلى ضرورة معالجتهما قبل البدء بالليزر، لأن الأدوية المستخدمة لهذه الحالات قد تغذي بصلة الشعر وتمنع الاستفادة من الجلسات.
 
وختمت بنصيحة بضرورة استشارة أخصائية بشرة بعد انتهاء الجلسات لتحديد الكريمات المناسبة التي لا تضر ببصلة الشعر.

مواضيع ذات صلة
أسلحة الليزر الأميركية.. تكنولوجيا قد تُغيّر موازين الحروب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل دخل سلاح "الليزر" حرب لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأخطاء تمنعكم من فقدان الوزن رغم اتباع الحمية.. تجنبوها
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-03-22
Lebanon24
04:48 | 2026-03-22
Lebanon24
03:51 | 2026-03-22
Lebanon24
01:32 | 2026-03-22
Lebanon24
17:00 | 2026-03-21
Lebanon24
15:33 | 2026-03-21
