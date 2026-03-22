المرأة
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
22-03-2026
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت الإعلامية الأميركية سافانا غوثري وإخوتها نداءً جديداً إلى أهالي مدينة توسان في ولاية
أريزونا
، معبرين عن امتنانهم للدعم الذي تلقته العائلة خلال البحث المتواصل عن والدتهم المفقودة
نانسي
غوثري.
وجاء البيان، الذي شارك فيه أيضا شقيقاها آني وكاميرون غوثري وأزواجهم، خلال برنامج خاص بثته قناة محلية في توسان، حيث أكدت العائلة أنها ما زالت تؤمن بأن مفتاح حل القضية موجود داخل
المجتمع المحلي
، وأن شخصا ما قد يملك معلومة مهمة من دون أن يدرك قيمتها.
ودعت العائلة السكان إلى مراجعة تسجيلات الكاميرات، والملاحظات، والرسائل النصية، وأي تفاصيل أو محادثات قد تبدو عابرة، معتبرة أن أي معلومة صغيرة قد تقود إلى حل القضية.
وفي ختام البيان، شددت العائلة على أنها لا تزال تعيش حالة من الألم والترقب، مؤكدة أنها لن تنعم بالراحة حتى تعود نانسي إلى منزلها، حتى تتمكن الأسرة من تكريم حياتها كما يليق بها.
ويأتي هذا النداء فيما يدخل البحث عن نانسي غوثري أسبوعه السابع، بعد اختفائها في 31 كانون الثاني، حين شوهدت للمرة الأخيرة عقب عودتها إلى منزلها في توسان. وعندما تغيبت عن قداس الكنيسة في اليوم التالي، أطلقت شرطة
مقاطعة بيما
عملية بحث عاجلة.
ويعتقد المحققون أن نانسي، البالغة 84 عاما، تعرضت للاختطاف خلال الليل، مستندين إلى تسجيلات كاميرات مراقبة أظهرت رجلا ملثما عند باب منزلها.
وفي تطور لافت، كشف قائد شرطة مقاطعة بيما كريس نانوس في مقابلة سابقة أن المحققين يعتقدون أنهم توصلوا إلى الدافع المحتمل وراء عملية الاختطاف، مرجحا أن نانسي كانت مستهدفة بشكل مباشر، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... نداء عاجل لإخلاء بلدة جنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... نداء عاجل لإخلاء بلدة جنوبيّة
22/03/2026 12:40:11
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
Lebanon 24
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
22/03/2026 12:40:11
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
Lebanon 24
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
22/03/2026 12:40:11
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة جدًا... فنانة شهيرة تنعى والدها!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة جدًا... فنانة شهيرة تنعى والدها!
22/03/2026 12:40:11
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قريبا.. هذا ما تحضر له هيفاء وهبي
Lebanon 24
قريبا.. هذا ما تحضر له هيفاء وهبي
05:42 | 2026-03-22
22/03/2026 05:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تتكلم عن حقبة بشار الأسد: كنا نخاف نمرق عن الحاجز (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تتكلم عن حقبة بشار الأسد: كنا نخاف نمرق عن الحاجز (فيديو)
04:48 | 2026-03-22
22/03/2026 04:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم تعريض حياة آخرين للخطر.. خروج نجمة تلفزيونية من السجن وبقاء زوجها
Lebanon 24
بتهم تعريض حياة آخرين للخطر.. خروج نجمة تلفزيونية من السجن وبقاء زوجها
03:51 | 2026-03-22
22/03/2026 03:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!
Lebanon 24
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!
00:00 | 2026-03-22
22/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر.. هل هو آمن فعلاً؟
Lebanon 24
المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر.. هل هو آمن فعلاً؟
17:00 | 2026-03-21
21/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في المرأة
05:42 | 2026-03-22
قريبا.. هذا ما تحضر له هيفاء وهبي
04:48 | 2026-03-22
ممثلة لبنانية تتكلم عن حقبة بشار الأسد: كنا نخاف نمرق عن الحاجز (فيديو)
03:51 | 2026-03-22
بتهم تعريض حياة آخرين للخطر.. خروج نجمة تلفزيونية من السجن وبقاء زوجها
00:00 | 2026-03-22
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!
17:00 | 2026-03-21
المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر.. هل هو آمن فعلاً؟
15:33 | 2026-03-21
"فرش السيليكون" أم اليدين؟.. إليكم سرّ النضارة المثالية والتحذير من "الفخ"
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
