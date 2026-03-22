تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر

Lebanon 24
22-03-2026 | 01:32
A-
A+
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجهت الإعلامية الأميركية سافانا غوثري وإخوتها نداءً جديداً إلى أهالي مدينة توسان في ولاية أريزونا، معبرين عن امتنانهم للدعم الذي تلقته العائلة خلال البحث المتواصل عن والدتهم المفقودة نانسي غوثري.

وجاء البيان، الذي شارك فيه أيضا شقيقاها آني وكاميرون غوثري وأزواجهم، خلال برنامج خاص بثته قناة محلية في توسان، حيث أكدت العائلة أنها ما زالت تؤمن بأن مفتاح حل القضية موجود داخل المجتمع المحلي، وأن شخصا ما قد يملك معلومة مهمة من دون أن يدرك قيمتها.
سافانا غوثري، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023؛ مفقودة: نانسي غوثري

ودعت العائلة السكان إلى مراجعة تسجيلات الكاميرات، والملاحظات، والرسائل النصية، وأي تفاصيل أو محادثات قد تبدو عابرة، معتبرة أن أي معلومة صغيرة قد تقود إلى حل القضية.

وفي ختام البيان، شددت العائلة على أنها لا تزال تعيش حالة من الألم والترقب، مؤكدة أنها لن تنعم بالراحة حتى تعود نانسي إلى منزلها، حتى تتمكن الأسرة من تكريم حياتها كما يليق بها.

ويأتي هذا النداء فيما يدخل البحث عن نانسي غوثري أسبوعه السابع، بعد اختفائها في 31 كانون الثاني، حين شوهدت للمرة الأخيرة عقب عودتها إلى منزلها في توسان. وعندما تغيبت عن قداس الكنيسة في اليوم التالي، أطلقت شرطة مقاطعة بيما عملية بحث عاجلة.

ويعتقد المحققون أن نانسي، البالغة 84 عاما، تعرضت للاختطاف خلال الليل، مستندين إلى تسجيلات كاميرات مراقبة أظهرت رجلا ملثما عند باب منزلها.

وفي تطور لافت، كشف قائد شرطة مقاطعة بيما كريس نانوس في مقابلة سابقة أن المحققين يعتقدون أنهم توصلوا إلى الدافع المحتمل وراء عملية الاختطاف، مرجحا أن نانسي كانت مستهدفة بشكل مباشر، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... نداء عاجل لإخلاء بلدة جنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة جدًا... فنانة شهيرة تنعى والدها!
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

مقاطعة بيما

الكشف عن

كاميرون

أريزونا

الكنيست

الملاح

نانسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-03-22
Lebanon24
04:48 | 2026-03-22
Lebanon24
03:51 | 2026-03-22
Lebanon24
00:00 | 2026-03-22
Lebanon24
17:00 | 2026-03-21
Lebanon24
15:33 | 2026-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24