المرأة
بتهم تعريض حياة آخرين للخطر.. خروج نجمة تلفزيونية من السجن وبقاء زوجها
Lebanon 24
22-03-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُطلق سراح كيندرا دوجار (27 عاما)، الشخصية التلفزيونية التي عرفت من خلال ارتباطها بعائلة Duggar التي ظهرت في برامج
تلفزيون الواقع
مثل Counting On، بعد ساعات من توقيفها في 20 آذار، وذلك في القضية التي تواجه فيها أربع تهم تتعلق بتعريض سلامة قاصر للخطر من الدرجة الثانية، وأربع تهم بالحبس غير المشروع من الدرجة الثانية. كما حُددت جلسة الاستماع في الملف بتاريخ 23 آذار.
في المقابل، لا يزال زوجها
جوزيف
دوجار موقوفا، بعدما أُلقي القبض عليه في 18 آذار على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك فاحش ينطوي على نشاط جنسي غير قانوني مع قاصر، في قضية تعود وقائعها المزعومة إلى عام 2020 في
ولاية فلوريدا
. وبحسب السلطات، من المقرر تسليمه إلى
فلوريدا
حيث يفترض أن تُستكمل الإجراءات القضائية.
ووفق المعطيات المنشورة، جاء توقيف جوزيف بعد إفادة أدلت بها فتاة تبلغ حاليا 14 عاما خلال مقابلة جنائية، تحدثت فيها عن حوادث عدة وقعت خلال عطلة عائلية في بنما سيتي بيتش. وقالت السلطات إن الفتاة أفادت بأن جوزيف طلب منها مرارا الجلوس قربه أو على حجره، قبل أن تتطور الوقائع إلى تصرفات غير قانونية. كما ذكرت الشرطة أن المتهم أقر بأفعاله أمام والد الفتاة ومحققي تونتيتاون بعد مواجهته بالأمر.
وفيما لم يصدر تعليق من عائلة دوجار حتى الآن، تستمر القضية في استقطاب الاهتمام مع بقاء جوزيف قيد الاحتجاز، مقابل إطلاق سراح كيندرا إلى حين موعد المثول أمام
القضاء
. (Enews)
تلفزيون الواقع
ولاية فلوريدا
فلوريدا
القضاء
جوزيف
أن جو
فلور
تاون
