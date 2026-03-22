قريبا.. هذا ما تحضر له هيفاء وهبي

يستعد الشاعر الغنائي عمرو سامي لإطلاق عمل فني جديد يجمعه بالفنانة ، في تعاون مرتقب يُنتظر أن يحمل طابعًا مختلفًا ومفاجآت فنية قد تثير اهتمام الجمهور فور صدوره.



الأغنية الجديدة من كلمات عمرو سامي، وألحان ، وتوزيع ، فيما يواصل فريق العمل وضع اللمسات الأخيرة عليها، سعياً لتقديم تجربة غنائية عصرية بإيقاع ينسجم مع المزاج الموسيقي السائد.



ويأتي هذا التعاون في إطار النشاط الفني المتواصل الذي يعيشه عمرو سامي خلال الفترة الأخيرة، بعد أعمال عدة جمعته بعدد من نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم ، ، شريف ، محمد رأفت وسارة هيثم، وهي أعمال حققت حضورًا لافتًا وتفاعلاً جيدًا لدى الجمهور.



ويعكس المشروع الجديد توجه سامي نحو توسيع دائرة تعاونه مع أسماء بارزة في الساحة الفنية، ضمن مسار يهدف إلى تقديم أعمال متجددة تعزز حضوره في مجال كتابة الأغنية.



ومن المنتظر أن يكشف سامي في الفترة المقبلة عن تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية الجديدة، إلى جانب مشاريع فنية أخرى يعمل عليها ضمن خطته المقبلة.

