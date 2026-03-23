حبوب الشباب بعد الليزر.. نصائحٌ ذهبية لتجنب "الكارثة" على بشرتكم!

أصدر خبراء في العناية بالبشرة مجموعة من النصائح الضرورية لمن يعانون من ظهور حبوب الشباب بعد الخضوع لجلسات الليزر، مشددين على ضرورة اتباع خطوات دقيقة لتجنب تهيج البشرة أو تفاقم المشكلة.



وأوضح المختصون أن استخدام الليزر قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور بثور مفاجئة، مما يتطلب التعامل معها بحذر عبر تجنب لمس الوجه باليدين لعدم نقل البكتيريا، والابتعاد عن استخدام المقشرات الكيميائية القوية أو المنتجات التي تحتوي على عطور في الأيام الأولى بعد الجلسة.

كما شددوا على أهمية ترطيب البشرة بمنتجات "غير سادة للمسام" (Non-comedogenic) واستخدام واقي الشمس بانتظام لحماية الطبقة الرقيقة من الجلد التي تكون أكثر حساسية بعد العلاج.



