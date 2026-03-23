سيدتي.. 5 نصائح ذهبية قبل جلسة "الليزر" لتجنب الحروق والالتهابات

قدم مختصون في التجميل والعناية بالبشرة مجموعة من النصائح الضرورية للمرأة قبل الخضوع لجلسات إزالة الشعر بالليزر، وذلك لضمان الحصول على أفضل النتائج وتجنب الأعراض الجانبية.



وشدد الخبراء على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدام وسائل التسمير (التان) قبل الجلسة بمدة كافية، مع التأكيد على أهمية حلاقة المنطقة المستهدفة بالشفرة فقط قبل يوم من الموعد، والامتناع تماماً عن استخدام وسائل نزع الشعر التقليدية التي تزيل الشعرة من جذورها.

كما نصح المختصون بضرورة إبلاغ الطبيب أو المعالج بأي أدوية يتم تناولها، خاصة تلك التي تزيد من حساسية الجلد للضوء، والحرص على نظافة البشرة وخلوها من الكريمات والعطور ومستحضرات التجميل قبل البدء بالجلسة.



