الاول وليس الاخير.. نادين نسيب نجيم تستعرض وشمها

استعرضت النجمة الوشم الأول الذي اختارته وطبعته على أعلى ذراعها اليمنى، وحرصت على اظهار الكلمات التي اختارتها والتي تعبّر عن شخصيتها وعن الصعوبات التي واجهتها في حياتها الشخصية والعملية.



واختارت النجمة أن تطبع وشمين اثنين لعبارتين متكاملتين، جاءت الأول stay resilient أي ما معناه، "إبقى صامداً وقادراً على التعافي وتحمل الصعوبات"، والوشم الآخر كلمة unbreakable ومعناه "غير قابل للكسر، أو لا تهزم"، في رسالة مباشرة من نادين حول أهمية المحافظة على قوتنا الداخلية وعدم الاستسلام للظروف ومصاعب الحياة.



وأكدت نادين من خلال الصورة التي استعرضت من خلالها الوشمين اللذين كتبا بطريقة فنية، أنهما الوشم الأول الذي تطبقه على جسمها، ولكن لن يكون الأخير، في إشارة الى أنها ستضيف المزيد من الوشوم . (لها)

