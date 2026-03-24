المرأة
تحضير العروس ليومها الكبير.. أسرار الجمال والثقة بالنفس
Lebanon 24
24-03-2026
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوم العرس هو من أهم الأيام في حياة العروس، لذا فإن تحضير النفس والجسم والمظهر له دور كبير في شعورها بالثقة والسعادة. التحضير لا يقتصر على الفستان أو المكياج، بل يشمل العناية الشاملة بالنفس والجسم والروح.
العناية بالبشرة والشعر
تبدأ العروس بالعناية ببشرتها وشعرها قبل أسابيع من العرس. تنظيف وترطيب البشرة يوميًا، وعمل تقشير خفيف أو جلسات مساج، يساعد على توحيد لون البشرة ومنحها النضارة. الشعر يحتاج إلى قص الأطراف وعلاجات ترطيب للحفاظ على لمعانه وصحته، وتجربة تسريحة الشعر والمكياج قبل يوم العرس تساعد على اختيار الأنسب.
العناية بالجسم والصحة
ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي أو اليوغا تساعد على الاسترخاء وزيادة الطاقة. التغذية الصحية وشرب الماء بشكل كافٍ يحافظان على نضارة البشرة وشعور العروس بالراحة. كما يمكن اللجوء لجلسات التدليك لتخفيف التوتر والضغط النفسي.
التحضير النفسي والعاطفي
الراحة النفسية جزء أساسي من التحضير، لذلك يُنصح العروس بتخصيص وقت لنفسها للتأمل أو التنفس العميق، ومشاركة اللحظات مع صديقاتها أو العائلة لدعم الثقة بالنفس. التركيز على الفرح والذكريات الجميلة يقلل من القلق قبل يوم العرس.
التحضير العملي
تشمل التحضيرات العملية تجهيز فستان العرس والإكسسوارات، والحذاء، والطرحة، وتجربة المكياج والتسريحة مسبقًا. كما يُنصح بتحضير حقيبة للطوارئ تحتوي على أدوات المكياج الأساسية، أدوات خياطة صغيرة، ومناديل، وأدوية ضرورية لتجنب أي مفاجآت.
تحضير العروس هو مزيج من الاهتمام بالجمال الخارجي والصحة النفسية والجسدية، لضمان شعورها بالثقة والراحة في يومها الكبير. بالتحضير المسبق والتنظيم والاهتمام بالنفس، يمكن للعروس أن تستمتع بكل لحظة في يوم العرس وتبدأ حياتها الجديدة بابتسامة وثقة.
