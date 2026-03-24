وداعاً للترهلات.. تمارينُ بسيطة في المنزل لنحت "خط الفك" وإبراز الملامح!

تُبرز التقارير المتعلقة بالعناية بالمظهر الخارجي مجموعة من التمارين الفعالة المخصصة لنحت عضلات الوجه وإبراز خط الفك (Jawline) وشد الملامح بشكل طبيعي، كبديل غير جراحي للإجراءات التجميلية.



وتعتمد هذه التقنيات على تنشيط عضلات الرقبة والفك السفلي من خلال حركات محددة، مثل تمارين "الضغط باللسان" و"رفع الذقن" و"إمالة الرأس"، والتي تساعد عند الاستمرار عليها في تقليل الترهلات ومنح الوجه مظهراً أكثر تحديداً وشباباً.

ويؤكد الخبراء أن هذه التمارين لا تكتمل فعاليتها إلا باتباع نمط حياة صحي يشمل شرب كميات كافية من الماء وتقليل استهلاك الأملاح لتفادي احتباس السوائل وتورم الوجه، مع ضرورة الالتزام بالوضعية الصحيحة للجلوس والوقوف التي تؤثر بشكل مباشر على استقامة الرقبة وبروز الفك.



