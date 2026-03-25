Najib Mikati
المرأة

بعد صدور قرار بتوقيفها.. أول تعليق من النجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما قالته

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:13
بعد صور مذكرة توقيف بحقها بجرم تعاطي المخدرات، قالت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل في اول تصريح لها : "أنا خارج البلاد منذ شهر بسبب التعليم، أنا مثلكم ليلة أمس شاهدت الاخبار من القنوات الإخبارية فيما يتعلق الأمر بي وسوف أعود إلى دولتي لتوضيح موقفي وتقديم التصريح اللازم".

وتابعت هاندا: "أنا شخص احب وطني واثق بحكومتي والقضاء التركي وأعتقد ان حقيقة الأمر سوف تتضح عما قريب". 

وكان تم أمس الثلاثاء إصدار مذكرات توقيف بحق النجمة الشهيرة هاندا أرتشيل وشخصيات بارزة بتهمة تعاطي وترويج الممنوعات.

ففي إطار "عملية المخدرات الموجهة ضد المشاهير" التي هزت أوساط الفن والرياضة في تركيا والتي يتم تنفيذها تحت إشراف نيابة إسطنبول العامة، اتخذت السلطات خطوة جديدة، حيث أسفرت التحقيقات عن إصدار مذكرات توقيف كل من: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صبانجي، وبراك إلماس، وديدام سويدان، وكريم صبانجي، وغوزيدة دوران، وفكرت أورمان.
 
Advertisement
Advertisement
