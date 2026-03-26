بعد 5 أشهر على طلاقها.. رجل أعمال لبناني يسعى للارتباط بنيكول كيدمان! (صورة)

كشفت تقارير إعلامية بأن رجل الأعمال من أصل لبناني وهو رئيس منتجعات MGM، يسعى للتقرّب من النجمة العالمية .



ووفقاً لموقع TMZ، فقد لفتت الممثلة البالغة من العمر 58 عاماً، نجمة فيلم " غيرل"، انتباه رجل الأعمال اللبناني الأصل البالغ من العمر 62 عاماً، بعد طلاقها من زوجها السابق .

وأفادت مصادر للموقع بأن سالم قد أبدى رغبته في مواعدة نجمة . ومع ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الاثنين ليسا على علاقة عاطفية حالياً. ويُقال إن كيدمان وسالم يتشاركان أصدقاء مشتركين، وقد التقيا مرتين في مناسبات جماعية، لكنهما لم يقضيا أي وقت معاً على انفراد.



يُذكر أن الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار عزباء ولا تواعد أي شخص في الوقت الحالي.(لها)