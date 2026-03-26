ممثلة لبنانية شهيرة مُرهقة نفسياً.. بسبب دورها في أحد الأفلام

تحدثت الممثلة عن تفاصيل دورها في فيلم "سفّاح التجمع"، مشيرةً الى أن الشخصية الحقيقية ما زالت على قيد الحياة.



وقالت سينتيا عن دورها الفيلم: "سعيدة بتجسيد هذا الدور الصعب، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فهو قصة حقيقية والزوجه المكلومة ما زالت على قيد الحياة".



وأضافت: " في فيلم "سفّاح التجمع" أرهقني نفسياً، فهو يحتوى على مشاهد صعبة، منها مشهد أُصبت فيه بعيني بسبب اندماج في التصوير، لكنه عاد واعتذر لي".



يشار إلى ان فيلم "سفّاح التجمع" رفع من دور السينمائي، بعد قرار مفاجئ من على المصنّفات الفنية في مصر.





