خديعة "الزيوت الطبيعية".. لماذا تعاني بشرتُكِ الدهنية من الجفاف وأنتِ لا تدرين؟

أكد خبراء العناية بالبشرة أن الاعتقاد الشائع بأن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب هو اعتقاد غير دقيق، مشددين على ضرورة الترطيب لجميع أنواع البشرة للحفاظ على توازنها وصحتها.

وأوضح الخبراء أن البشرة الدهنية، رغم إفرازها للزيوت، قد تعاني من نقص في الماء وهو ما يُعرف بـ"جفاف البشرة من الداخل". وعند إهمال الترطيب، قد تقوم البشرة بإفراز المزيد من الدهون لتعويض هذا النقص، ما يؤدي إلى لمعان زائد وانسداد المسام.



وتشمل فوائد الترطيب للبشرة الدهنية الحفاظ على توازن إفراز الزيوت، وتقليل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، ومنح البشرة مظهراً صحياً وغير لامع بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى تعزيز فعالية باقي .



وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح باختيار المرطب المناسب عبر استخدام مرطبات خفيفة (Oil-Free) أو جل (Gel-based)، واختيار منتجات مكتوب عليها (Noncomedogenic) أي أنها لا تسد المسام، والابتعاد تماماً عن التركيبات الثقيلة التي تزيد من دهنية البشرة.



