متفرقات
"لبنان الجمال" يقاومُ الحرب.. إطلاقُ النسخة الثالثة من منتدى "Wellbeing" في ضبية
Lebanon 24
26-03-2026
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُطلق
صباح اليوم
في "غراند سينما" بضبية، النسخة الثالثة من منتدى الجمال والرفاه (Beauty & Wellbeing Forum 2026)، وسط حضور رسمي وإعلامي حاشد ونخبة من الأطباء والاختصاصيين، في حدث عكس رسائل الأمل والمبادرة رغم الظروف الراهنة.
افتُتحت الفعاليات بالنشيد الوطني ودقيقة صمت حداداً على ضحايا الحرب وتمنياً للسلام، تلاها عرض شريط تعريفي برؤية المنتدى. وتضمن الافتتاح كلمة مسجلة لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص، أكد فيها دعم الوزارة لكل جهد يضع
لبنان
على خارطة الدول المتقدمة، لا سيما في مجالات التوعية بالصحة النفسية والجسدية.
من جهتها، شددت مؤسسة المنتدى السيدة هنادي داغر
نادر على
الاستمرارية، معتبرة أن المنتدى يمثل "لبنان الحياة والإبداع" في وجه الدمار، وأنه رسالة لبناء مجتمع أكثر توازناً. كما توالت كلمات المتحدثين، حيث تناولت سفيرة الجمال ألين المر دور الجمال كقيمة إنسانية، وأكدت سفيرة الصحة النفسية والجسدية مايا نصار معلوف أهمية التوازن الداخلي.
وعرض المدير الطبي الدكتور عمر بو حمدان البعد العلمي للمنتدى، فيما ركز نقيب أصحاب المستشفيات البروفسور
بيار
يارد على دور القطاع الصحي في دعم العلاج الشامل، مع مداخلة لجمعية "دليلات لبنان" حول أهمية الشراكات المجتمعية.
اختتم المؤتمر بجلسة حوار مع
وسائل الإعلام
وحفل كوكتيل تخلله توزيع هدايا رمزية ونباتات طبيعية تعبيراً عن النمو والأمل. وأعلنت اللجنة المنظمة أن المنتدى سينعقد رسمياً في "فوروم دي
بيروت
" من 14 إلى 18 أيار 2026، بمشاركة أكثر من 200 جهة متخصصة، مع برنامج غني بالمحاضرات ومساحة مخصصة للأطفال لبناء الوعي منذ الصغر.
