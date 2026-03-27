وداعاً للوجه المتجمد.. هكذا تفرقون بين السكن بوستر والبوتوكس لإطلالة طبيعية

كشف خبراء الجمال عن الفرق الجوهري بين تقنيتي "السكن بوستر" و" "، في ظل سعي الكثيرين للحصول على إطلالة شابة ومنعشة بعيداً عن ملامح الوجه الجامدة. وأشار التقرير إلى أن بينهما يعتمد بشكل أساسي على النتيجة المرجوة ونوعية المشكلة التي تعاني منها البشرة.



وتعتمد هذه التقنية على حقن حمض الهيالورنيك في طبقات الجلد العميقة، وهي لا تهدف إلى شل العضلات، بل تعمل على تحسين مرونة الجلد وترطيبه بشكل فائق، مما يمنح الوجه "نضارة" طبيعية وإشراقاً فورياً، وهو الحل الأمثل لمن يعانون من الجفاف والخطوط الرفيعة الناتجة عن التعب.



في المقابل، يظل "البوتوكس" الخيار الأول للتخلص من التجاعيد التعبيرية في وحول العينين، حيث يعمل على إرخاء العضلات المسببة لهذه الخطوط. وأكد الخبراء أن الدمج بين التقنيتين قد يكون "المفتاح السحري" لجمال متكامل يجمع بين اختفاء التجاعيد والحفاظ على حيوية الجلد.





Advertisement