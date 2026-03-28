وسط تحديات الحرب...جلسة لدعم النساء القياديات في لبنان

نظمت لجنة "Womena" التابعة لشبكة الحرية الليبرالية AHLN جلسة تفاعلية عبر "زوم" بعنوان: "القيادة والصمود تحت الضغط: النساء القياديات وسط الحرب"، بمشاركة نساء من مختلف المناطق ، في إطار دعم المرأة والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .

حضر الجلسة رئيسة الشبكة ميرنا وأدارتها منسقة لجنة "Womena" في لبنان وفاء الشماع. رحبت منيمنة بالمشاركات وأشارت إلى "أهمية دعم ظل الحرب"، مؤكدة "نية الشبكة تنظيم جلسات مشابهة مع سيدات من دول عربية أخرى مثل والأردن".

بدورها، شددت الشماع على "أهمية الوقوف إلى جانب النساء اللواتي يعشن تحت وطأة النزاعات"، مؤكدة أن "الهدف هو التبادل الحر للتجارب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي".

تخللت الجلسة مداخلات للمشاركات حول تأثير الحرب على صحتهن النفسية وسبل مواجهة الضغوط، بما يعزز التماسك والصمود. تؤكد الشبكة من خلال استمرار التزامها بدعم المرأة وتمكينها وتوفير منصات آمنة في أوقات الأزمات.