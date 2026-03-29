المرأة
انتحار مؤثرة تركية شابة يُثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
Lebanon 24
29-03-2026
|
14:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
فارقت المؤثرة
التركية
كوبرا كاراسلان (Kübra Karaaslan)، البالغة من العمر 21 عاماً، الحياة بعد أن أقدمت على الانتحار بالقفز من جسر أوصمان غازي قرب منطقة Gebze في ولاية كوجالي التركية، في حادثة هزّت الوسط الفني والاجتماعي في البلاد وتحولت لمسار جدلٍ على
مواقع التواصل الاجتماعي
منذ عدّة أيام.
وتعد كاراسلان من أبرز المؤثرات التركيات على منصة
tiktok
، وامتلكت قاعدة جماهيرية واسعة، حيث كانت تشارك متابعيها لحظات يومية ومحتوى حول حياتها الشخصية والهوايات، بما في ذلك دعمها لفريق
كرة القدم
التركي
فنربخشة.
وأقدمت هذه الشابة على الانتحار في ساعات النهار، وشهد مكان الواقعة حضور عدد من المواطنين الذين حاولوا التدخل لمنعها من القفز، لكن محاولاتهم لم تُثمر.
وأكدت السلطات التركية وفاة كاراسلان بعد نقلها إلى المستشفى، وأوضحت أن الحادث يُصنَّف على أنه انتحار.
وما زاد الحادث صدمة هو تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوطها من
الجسر
، حيث لا يزال الفيديو ينتشر بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. ويستمر الجدل حول انتحارها، مع نقاش واسع حول الصحة النفسية وأخلاقيات نشر مشاهد مأساوية.
هذا التداول المكثف للفيديو جعل الحادث يتصدر الترندات التركية والعالمية، ودفع كثيرين إلى التفاعل مع الموضوع والتعبير عن الصدمة والحزن.
وفي الأيام التي سبقت الحادث، أغلقت كاراسلان حساباتها على TikTok ووسائل التواصل الأخرى، وهو ما اعتبره البعض علامة على معاناتها الشخصية والضغوط النفسية التي كانت تواجهها خلف الكواليس، رغم ظهورها دائماً بصورة مبتهجة أمام الجمهور.
وسلطت هذه الواقعة الضوء مجدداً على أهمية الصحة النفسية، خصوصاً لدى المؤثرين الذين يتعاملون مع ضغط جمهور واسع وتوقعات عالية للظهور بصورة مثالية.
وتباينت ردود الفعل بين الجمهور والفنانين، حيث أعرب البعض عن حزنهم العميق ودعائهم لها، بينما انتقد آخرون انتشار الفيديو واعتبروه انتهاكاً لخصوصية الضحية.
