تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:00
A-
A+
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجه مفهوم العناية بالبشرة نحو البساطة الذكية، مع التركيز على تقوية حاجز الجلد واعتبار العناية بالبشرة جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي. فالاهتمام بصحة البشرة يتزايد عالمياً، وتشير الأرقام إلى أن حوالي 70 بالمئة من المستهلكين أصبحوا يولون أهمية لحماية حاجز الجلد كما أن 85 بالمئة منهم يتجهون إلى اعتبار العناية بالبشرة جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي. هذا التحول يعكس إدراكاً بأن العناية التجميلية ليست مرتبطة بمنتج واحد ولكنها ثمرة توازن مستدام.

كيف ندعم البشرة دون أن نرهقها؟
العناية الفعالة تمنح البشرة المساحة لتقوم بعملها وتؤمن لها الدعم الذي تحتاج إليه، من خلال الخطوات التالية:

• ترطيب ذكي: تساعد المرطبات الغنية بالسيراميدات أو حمض الهيالورونيك على تقليل فقدان الماء ودعم عملية إصلاح الجلد الطبيعية.
• روتين مبسط: يعتمد على خطوات التنظيف اللطيف، الترطيب المناسب، واستعمال الواقي الشمسي. فهذه الخطوات الثلاث كافية للحفاظ على توازن البشرة دون إرهاقها.
• حماية يومية من الشمس: يعتبر الإفراط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أبرز العوامل التي تعيق تجدد البشرة وتسرع ظهور علامات التعب عليها.
• تغذية تنعكس على البشرة: تلعب الفيتامينات ومضادات الأكسدة دوراً أساسياً في دعم صحة الجلد من الداخل. أما الحصول على هذه العناصر فيتم عبر اتباع نظام غذائي متوازن.
• الاعتدال في التقشير: فاستعمال المكونات المقشرة مفيد لمساعدة الجلد على تجديد نفسه، لكن الإفراط فيه يضعف الحاجز الطبيعي الذي تحتاجه البشرة لتتعافى.

تتم عملية إصلاح البشرة بشكل تلقائي ولكنها تحتاج إلى دعم من جانبنا. وفي هذه الحالة يظهر التحسن في فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، وهي المدة التي تحتاجها لتجديد نفسها بالكامل.

أما ما يجب أن نتذكره، فهو أن العناية بالبشرة ليست رحلة بحث عن المزيد بل فن الاكتفاء بما هو أساسي. فحين نمنحها التوازن بدل الإفراط، والهدوء بدل التسرع، تبدأ البشرة بالاستجابة بطريقتها الخاصة من خلال إشراقة أكثر صفاء ومظهر أكثر صحة.
مواضيع ذات صلة
قبل عيد الحب… خطوات بسيطة لبشرة مشرقة وجذابة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة للاستيقاظ صباحاً من دون منبّه
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لإراحة العين والنظر.. خطوات بسيطة يمكن تنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-03-30
Lebanon24
02:00 | 2026-03-30
Lebanon24
01:03 | 2026-03-30
Lebanon24
14:59 | 2026-03-29
Lebanon24
09:49 | 2026-03-29
Lebanon24
07:08 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24