أشهر كومبارس مصرية.. وفاة فاطمة كشري

خيّم الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الفنانة ، بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها سيرة إنسانية حافلة بالأعمال الخيرية.



وكشف أحد الراحلة عن ملامح من حياتها اليومية، مؤكدًا أنها كانت حريصة على مساعدة الآخرين، حيث اعتادت إطعام الصنايعية وعمال الورش من عربة الكشري الخاصة بها، إلى جانب جمع التبرعات للمساهمة في بناء المساجد.

وأضاف أن الفنانة الراحلة عُرفت بين أهل منطقتها بطيبتها وسعيها الدائم لفعل الخير، مشيرًا إلى أنها لم تتأخر يومًا عن مساعدة أي محتاج.من جانبه، أوضح نجل الفنانة أن والدته عانت من تدهور حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، قبل أن تفارق الحياة داخل منزلها دون نقلها إلى المستشفى.وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر اليوم التالي بمسجد في منطقة شبرا، وسط حضور متوقع من محبيها وزملائها في الوسط الفني.وتعد فاطمة كشري واحدة من الوجوه المميزة في الأعمال الفنية، حيث اشتهرت بأدوارها البسيطة القريبة من الجمهور، إلى جانب حضورها الإنساني اللافت خارج الشاشة.