|
المرأة
أشهر كومبارس مصرية.. وفاة فاطمة كشري
Lebanon 24
30-03-2026
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
خيّم الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الفنانة
فاطمة كشري
، بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها سيرة إنسانية حافلة بالأعمال الخيرية.
وكشف أحد
جيران
الراحلة عن ملامح من حياتها اليومية، مؤكدًا أنها كانت حريصة على مساعدة الآخرين، حيث اعتادت إطعام الصنايعية وعمال الورش من عربة الكشري الخاصة بها، إلى جانب جمع التبرعات للمساهمة في بناء المساجد.
وأضاف أن الفنانة الراحلة عُرفت بين أهل منطقتها بطيبتها وسعيها الدائم لفعل الخير، مشيرًا إلى أنها لم تتأخر يومًا عن مساعدة أي محتاج.
من جانبه، أوضح نجل الفنانة أن والدته عانت من تدهور حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، قبل أن تفارق الحياة داخل منزلها دون نقلها إلى المستشفى.
وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر اليوم التالي بمسجد
الشهداء
في منطقة شبرا، وسط حضور متوقع من محبيها وزملائها في الوسط الفني.
وتعد فاطمة كشري واحدة من الوجوه المميزة في الأعمال الفنية، حيث اشتهرت بأدوارها البسيطة القريبة من الجمهور، إلى جانب حضورها الإنساني اللافت خارج الشاشة.
مواضيع ذات صلة
بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة)
Lebanon 24
بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة)
30/03/2026 11:03:46
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
30/03/2026 11:03:46
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة
Lebanon 24
صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة
30/03/2026 11:03:46
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر على الأقل
Lebanon 24
بيسكوف: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر على الأقل
30/03/2026 11:03:46
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل
Lebanon 24
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل
02:21 | 2026-03-30
30/03/2026 02:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. نجمة شهيرة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات
Lebanon 24
في الكويت.. نجمة شهيرة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات
02:00 | 2026-03-30
30/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
Lebanon 24
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
23:00 | 2026-03-29
29/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار مؤثرة تركية شابة يُثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
Lebanon 24
انتحار مؤثرة تركية شابة يُثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
14:59 | 2026-03-29
29/03/2026 02:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليابان... هل أنهت كيم كارداشيان علاقتها بلويس هاميلتون؟
Lebanon 24
في اليابان... هل أنهت كيم كارداشيان علاقتها بلويس هاميلتون؟
09:49 | 2026-03-29
29/03/2026 09:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
05:16 | 2026-03-29
29/03/2026 05:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
05:13 | 2026-03-29
29/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
06:12 | 2026-03-29
29/03/2026 06:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
14:00 | 2026-03-29
29/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
Lebanon 24
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
08:47 | 2026-03-29
29/03/2026 08:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في المرأة
02:21 | 2026-03-30
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل
02:00 | 2026-03-30
في الكويت.. نجمة شهيرة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات
23:00 | 2026-03-29
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
14:59 | 2026-03-29
انتحار مؤثرة تركية شابة يُثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
09:49 | 2026-03-29
في اليابان... هل أنهت كيم كارداشيان علاقتها بلويس هاميلتون؟
07:08 | 2026-03-29
نشرت فيديو وهي تبكي أثناء تغطيتها الحرب... مراسلة "الجديد": نحن بشر منتأثر
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
30/03/2026 11:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
