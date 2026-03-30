صوفي تيرنر تتعرّض للإصابة... وتوقف تصوير مسلسل "Tomb Raider"

سادت حالة من القلق في أوساط صناعة الدراما العالمية عقب إعلان توقف تصوير مسلسل Tomb Raider المرتقب من إنتاج منصة Amazon Prime.

وجاء هذا القرار المفاجئ بعد تعرض بطلة العمل، الممثلة ، لإصابة قوية في الظهر أثناء التحضير لتجسيد الشخصية الأيقونية " ".



أكد متحدث باسم Amazon MGM Studios تعليق الإنتاج مؤقتاً في استوديوهات "شيبرتون" العريقة، مشيراً إلى أن الفريق يضع سلامة تيرنر كأولوية قصوى، معرباً عن أمله في استئناف العمل بمجرد تماثلها للشفاء، من دون تحديد موعد رسمي للعودة حتى الآن.