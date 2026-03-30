ممثلة شهيرة تثير الجدل: "يقتلوا القتيل و يمشوا في جنازته" (صورة)

وذكرت حلا في منشورها أنه هناك أشخاصًا "يتحدثون عن الدين بشكل كبير لكن أفعالهم مختلفة تمامًا"، مضيفة أن البعض يظن نفسه على صواب دائمًا رغم وضوح أخطائه،.وأضافت: "أفهم بجد في ناس في الحياة تحس انهم مفيش ريحة كدة ومفيش إحساس أصلا ، في ناس برودهم مستفز فعلاً عارفين مثل ""يقتلوا القتيل و يمشوا في جنازته .. يعملوا العملة ويكملوا عادي، الأعلى بقى "ظاهرا كلامهم عن ربنا تقول اهل الله اكيد بس تلاقي أفعال حاجة تانية خالص، نوعية كده فاكرين انهم تمام و هما و لا تمام و لا شايفين طريق التمام".وتابعت: "ساعات أنت بقى تقابل النوعية دي تبقي مش مصدق هو في كده فعلاً ..وعادي ولا هما حاسين انهم كدة ولا حد قالهم، فيقوم ربنا يحب يفوقهم فيبعت لهم رسايل بس بردو عادي شايفين انهم تمام والغلط مش فيهم ولا عندهم ومكملين".وأكملت: بس احلي حاجة انك تبقي خلاص شايفهم علي حقيقتهم و مكشوفين جدا ،، فتضحك وتشوفهم مره صدفة من بعيد تلاقيهم عايشين بردو نفس الدور لسه, مكملين و الهبل سايقين وعجبي علي رأي ، هو أنا بحس النوعية دي لوحدي و لا أنتوا كمان؟، قولولي بجد يا جماعة و أنا بتخيل ولا ايه".وكشفت حلا شيحة عن تفاصيل جديدة من معاناتها النفسية، التي مرت بها بعد تجربتي زواج انتهى بالطلاق، الأول من الكندي يوسف ، والثاني من الداعية .وتحدثت حلا عبر قناتها على موقع " " من خلال سلسلة حلقات بعنوان "أسباب الانتكاس"، أوضحت خلالها أنها واجهت صعوبات في الاستمرار بعد ارتداء الحجاب، نتيجة تداخل ظروف الزواج والطلاق، التي كانت تأمل أن تكون داعمة لها في حياتها.وأكدت أن الزواج حق طبيعي لكل امرأة، خاصة إذا كان يساعدها على التقرب إلى الله، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن الاستقرار، لكن عندما شعرت بأن الأمور غير مناسبة، واجهت صدمة كبيرة، خاصة مع تجربة الطلاق الأولى التي وصفتها بأنها كانت قاسية للغاية نظرًا لطبيعتها الحساسة.