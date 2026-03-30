ريهام عبد الغفور تعلّق على تكريمها في مهرجان الأقصر وتلقى إشادة واسعة

علقت الفنانة ، على تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الذي أقيم أمس الأحد بمحافظة الأقصر وسط نخبة من ألمع النجوم.



ونشرت ريهام، صورا من كواليس تكريمها عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة وفخورة وممتنة لتكريمي أمس في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الخامس عشر، ألف شكر وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال"



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة الفنانة ريهام عبدالغفور التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين.



وكان من أبرز الحضور الفنان حمزة العيلي، الفنان ، الفنان محسن منصور، الفنان صبري ، إلى جانب عدد من النقاد والجمهور الذين تفاعلوا مع الفنانة ريهام .



أشاد الجمهور بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض بموسم 2026.



تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.



ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو ، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

Advertisement