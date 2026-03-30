Najib Mikati
المرأة

ريهام عبد الغفور تعلّق على تكريمها في مهرجان الأقصر وتلقى إشادة واسعة

Lebanon 24
30-03-2026 | 23:00
ريهام عبد الغفور تعلّق على تكريمها في مهرجان الأقصر وتلقى إشادة واسعة
ريهام عبد الغفور تعلّق على تكريمها في مهرجان الأقصر وتلقى إشادة واسعة photos 0
علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أقيم أمس الأحد بمحافظة الأقصر وسط نخبة من ألمع النجوم.

ونشرت ريهام، صورا من كواليس تكريمها عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة وفخورة وممتنة لتكريمي أمس في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الخامس عشر، ألف شكر وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال"

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة الفنانة ريهام عبدالغفور التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين.

وكان من أبرز الحضور الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد الصاوي، الفنان محسن منصور، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من النقاد والجمهور الذين تفاعلوا مع الفنانة ريهام عبد الغفور.

أشاد الجمهور بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.
Advertisement
ريهام عبد الغفور

خالد الصاوي

دراما رمضان

عبد الغفور

الأفريقية

حسن منصور

الصاوي

رمضان

