تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

لولا يونغ تكشف عن رحلة التعافي النفسي بعد انهيارها على المسرح

Lebanon 24
31-03-2026 | 02:14
A-
A+
لولا يونغ تكشف عن رحلة التعافي النفسي بعد انهيارها على المسرح
لولا يونغ تكشف عن رحلة التعافي النفسي بعد انهيارها على المسرح
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قبل ستة أشهر، انهارت الفنانة البريطانية لولا يونغ البالغة من العمر 25 عامًا على خشبة المسرح خلال مهرجان في نيويورك، ما دفعها لاتخاذ قرار بأخذ استراحة وإلغاء جميع مشاريعها الحالية حفاظًا على صحتها النفسية.

وكشفت يونغ، الحائزة على جائزة غرامي، أنها تعاني من اضطراب شُيزو-عاطفي قد يسبب نوبات هوسية ويستدعي أحيانًا دخول المستشفى.

وقالت الفنانة في مقابلة مع Times of london، إنها تشعر بتحسن بعد فترة التعافي واعتمدت نمط حياة أكثر هدوءًا. وأضافت: "الشفاء عملية مستمرة، لم أتعافَ تمامًا بعد، لكنني أفضل بكثير الآن".

كما أوضحت يونغ أنها تحاول الابتعاد عن المخدرات، مشيرة إلى أن "الامتناع عن المخدرات… لا يعني بالضرورة المخدرات دائمًا، لكن في حالتي، نعم".

وأكدت أنها تعتزم العودة إلى جولتها الفنية مع عدة حفلات مقررة في المملكة المتحدة في يونيو المقبل، بعد أن ناشدت معجبيها بإعطائها "فرصة ثانية" عقب سقوطها على المسرح في سبتمبر الماضي.

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-03-31
Lebanon24
04:37 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
15:23 | 2026-03-30
Lebanon24
09:26 | 2026-03-30
Lebanon24
07:22 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24