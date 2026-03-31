لولا يونغ تكشف عن رحلة التعافي النفسي بعد انهيارها على المسرح

قبل ستة أشهر، انهارت الفنانة البريطانية لولا يونغ البالغة من العمر 25 عامًا على خشبة المسرح خلال مهرجان في نيويورك، ما دفعها لاتخاذ قرار بأخذ استراحة وإلغاء جميع مشاريعها الحالية حفاظًا على صحتها النفسية.
وكشفت يونغ، الحائزة على جائزة غرامي، أنها تعاني من اضطراب شُيزو-عاطفي قد يسبب نوبات هوسية ويستدعي أحيانًا دخول المستشفى.
وقالت الفنانة في مقابلة مع Times of london، إنها تشعر بتحسن بعد فترة التعافي واعتمدت نمط حياة أكثر هدوءًا. وأضافت: "الشفاء عملية مستمرة، لم أتعافَ تمامًا بعد، لكنني أفضل بكثير الآن".
كما أوضحت يونغ أنها تحاول الابتعاد عن المخدرات، مشيرة إلى أن "الامتناع عن المخدرات… لا يعني بالضرورة المخدرات دائمًا، لكن في حالتي، نعم".
وأكدت أنها تعتزم العودة إلى جولتها الفنية مع عدة حفلات مقررة في المملكة المتحدة في يونيو المقبل، بعد أن ناشدت معجبيها بإعطائها "فرصة ثانية" عقب سقوطها على المسرح في سبتمبر الماضي.