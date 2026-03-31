الفحم النشط في عالم التجميل.. تنظيف عميق للمسام ووداعاً للسموم

يبرز الفحم النشط كأحد العناصر الأساسية في عالم التجميل نظراً لقدرته العالية على التنظيف العميق للبشرة، حيث يعمل كمغناطيس يجذب الشوائب والسموم والزيوت الزائدة من داخل المسام. وتساهم هذه المادة في تنقية الوجه ومنحه مظهراً أكثر صفاءً، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة التي تعاني من الرؤوس السوداء وتراكم الأوساخ الناتجة عن التلوث البيئي.



ومع هذه الفوائد الكبيرة، يبرز تساؤل حول مدى تسبب الفحم النشط في جفاف الجلد، إذ قد يؤدي الاستخدام المفرط أو ترك المنتجات التي تحتوي عليه لفترات طويلة إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية الضرورية للترطيب.

ولتجنب حدوث جفاف خفي أو تهيج، ينصح الخبراء بضرورة ترطيب البشرة بشكل جيد بعد استخدام أقنعة الفحم، والاعتدال في وتيرة الاستعمال للحفاظ على توازن حاجز الحماية الطبيعي للجلد وضمان الحصول على النتيجة الجمالية المرجوة دون آثار جانبية.



