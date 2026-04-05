Advertisement
متفرقات
بعد خبر الطلاق.. حساب نهى نبيل في قبضة "الهكرز"
Lebanon 24
05-04-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب الإعلام
لمدونة الموضة والجمال
الكويتية
نهى نبيل
عن تعرض حساباتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
لعملية قرصنة، وذلك بعد وقت قصير من نشر خبر صادم يتعلق بطلاقها من زوجها
السيد إبراهيم
الجمعان.
وأوضح البيان أن المنشور الذي أُعلن فيه الانفصال لم يكتبه الفريق الرسمي لنهى نبيل، بل كان نتيجة اختراق الحساب، مما أثار حالة من البلبلة والجدل الواسع بين متابعيها. وقد بدأت الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لاستعادة السيطرة على الحسابات وحماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة عدم تداول أي
أخبار
تصدر عن هذه الصفحات حتى يتم تأمينها بشكل كامل وإعادة التواصل الرسمي مع الجمهور.
يُذكر أن نهى نبيل تعد واحدة من أبرز الوجوه المؤثرة في العالم العربي، وتحظى بمتابعة ملايين الأشخاص الذين صدموا بخبر الطلاق قبل أن يتبين أنه نتيجة عملية قرصنة إلكترونية استهدفت خصوصيتها.
Advertisement
Advertisement
