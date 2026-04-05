بعد خبر الطلاق.. حساب نهى نبيل في قبضة "الهكرز"

أعلن لمدونة الموضة والجمال عن تعرض حساباتها الرسمية على لعملية قرصنة، وذلك بعد وقت قصير من نشر خبر صادم يتعلق بطلاقها من زوجها الجمعان.



وأوضح البيان أن المنشور الذي أُعلن فيه الانفصال لم يكتبه الفريق الرسمي لنهى نبيل، بل كان نتيجة اختراق الحساب، مما أثار حالة من البلبلة والجدل الواسع بين متابعيها. وقد بدأت الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لاستعادة السيطرة على الحسابات وحماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة عدم تداول أي تصدر عن هذه الصفحات حتى يتم تأمينها بشكل كامل وإعادة التواصل الرسمي مع الجمهور.



يُذكر أن نهى نبيل تعد واحدة من أبرز الوجوه المؤثرة في العالم العربي، وتحظى بمتابعة ملايين الأشخاص الذين صدموا بخبر الطلاق قبل أن يتبين أنه نتيجة عملية قرصنة إلكترونية استهدفت خصوصيتها.

