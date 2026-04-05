أغلى من الذهب في أفريقيا.. زيت نادر يمنح شعركِ حيوية لا تُصدق

يعد زيت المارولا الأفريقي من أندر وأجود الزيوت الطبيعية التي تساعد في استعادة حيوية الشعر ومنحه نعومة ولمعاناً فائقين، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية مثل " 6" و"أوميغا 9".



ويتميز هذا الزيت بقدرته العالية على التغلغل في خصلات الشعر لترطيبها من الداخل وحمايتها من العوامل البيئية الضارة، مما يجعله علاجاً فعالاً للشعر الجاف والمتضرر.

كما يعمل على محاربة التجعد وتنعيم الطبقة الخارجية للشعر، مما يضفي عليه مظهراً صحياً وجذاباً دون ترك أثر دهني مزعج، نظراً لسرعة امتصاصه العالية التي تميزه عن غيره من الزيوت التقليدية.