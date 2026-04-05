ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما فعلته

05-04-2026 | 13:19
شغلت شيلوه، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأول في فيديو كليب لأغنية كورية لمدة 26 ثانية فقط، حيث بدت الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً نسخة طبق الأصل من والدتها في التسعينيات، بحسب وصف رواد التواصل.
وفاجأت شيلوه الجمهور مؤخراً حيث سجلت ظهورا خاطفا في فيديو ترويجي لكليب المغنية دايونغ بعنوان "What's a Girl to Do"، وخطفت شيلوه الأنظار وحازت على اهتمام وتفاعل الجمهور، خاصة أنه ظهور نادر لها، بسبب ابتعادها عن الأضواء والشهرة طوال حياتها.

"صدفة"
في حين، كشفت الشركة المنتجة للفيديو كليب الجديد عن كواليس مشاركة شيلوه جولي في هذا العمل، وأكدوا أن مشاركتها جاءت بعد إجراء اختبارات مفتوحة في أميركا مؤخراً لاختيار راقصين للظهور في العمل الفني، وتم اختيار شيلوه في الجولة النهائية وانضمت إلى فيديو كليب دايونغ، وأكدت الشركة أنه حتى بعد انتهاء التصوير، لم يعلموا أنها ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، واكتشفوا ذلك عن طريق الصدفة بعد ذلك، وفق مجلة "بيبول".
في حين، كشفت أنجلينا جولي بعض التفاصيل عن أبنائها، وقالت في تصريحات مع برنامج "good morning america"، إن أطفالها الستة يفضلون أن يكونوا خلف الكواليس وكشفت عن أي منهم هو الأكثر خصوصية، وقالت أنجلينا جولي في تصريحاتها: "لا أحد من أطفالي يريد أن يكون أمام الكاميرا في هذا الوقت.. إنهم يفضلون أن تكون حياتهم خاصة جدا"، وأضافت: "شيلوه أكثرهم حبا للخصوصية".

يأتي هذا الظهور بعد أن أسقطت شيلوه عام 2024 اسم بيت من لقبها قانونياً، لتصبح تُعرف باسم شيلوه نوفيل جولي، وكانت قد قدمت أوراق تغيير الاسم في عيد ميلادها الثامن عشر في شهر أيار، بعد سنوات من انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت، كما استخدمت اسم Shi الفني عندما صممت رقصة لكل من كيوني روز وتاكو سوزوكي خلال فعالية Isabela Marant.
