لهذه الأسباب تبدو البشرة باهتة

07-04-2026 | 02:00
لهذه الأسباب تبدو البشرة باهتة
لا يمكن اعتبار استخدام الفيتامين C لتعزيز إشراق البشرة مجرد دعاية في عالم العناية بالبشرة، بل هو حل فعال حقاً ومدعوم علمياً. تعرفوا على خصائصه، مزاياه، وأساليب استعماله فيما يلي.
تفقد البشرة نضارتها لعدة أسباب، ومعظمها قابل للعلاج تماماً. يأتي الضرر البيئي في مقدمة هذه الأسباب، وهو ناتج عن التلوث، الأشعة فوق البنفسجية، والجذور الحرة التي تسلب البشرة إشراقتها. يعد تراكم خلايا الجلد الميتة سبباً آخر، إذ يشكل حاجزاً يجعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة. كما يلعب الإنتاج غير المتساوي للميلانين دوراً في ذلك مسبباً بقعاً داكنة تجعل لون البشرة يبدو غير متناسق. ومع التقدم في العمر يتباطأ إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، مما يؤثر على ملمس البشرة وإشراقتها النضرة والشبابية التي نرغب جميعاً في الحفاظ عليها.

- استخدام الفيتامين C:
يعمل مصل الفيتامين C على مستويات متعددة لتعزيز الإشراقة الطبيعية للبشرة، ونظراً لكونه مضاداً قوياً للأكسدة، فإنه يبطل مفعول الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بخلايا البشرة. تعد عملية تثبيط الميلانين فعالة بالقدر نفسه، حيث يتداخل الفيتامين C مع أنزيم التيروزيناز، المسؤول عن إنتاج الميلانين، مما يساعد على تفتيح البقع الداكنة الموجودة ومنع ظهور بقع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحسن ملمس البشرة ويخلق سطحاً ناعماً عاكساً يلتقط الضوء بشكل جميل. وقد أظهرت الأبحاث في هذا المجال أن استخدام الفيتامين C الموضعي، يحسن نضارة البشرة خلال فترة تمتد بين 4 و12 أسبوعاً من الاستخدام المنتظم. وتشير الدراسات إلى أن التركيزات التي تتراوح بين 10 و20 بالمئة هي الأكثر فعالية لتفتيح البشرة دون التسبب في تهيج مفرط.


- روتين يعزز نضارة البشرة:
إن ابتكار روتين فعال لتعزيز إشراق البشرة لا يقتصر على وضع مصل الفيتامين C وانتظار النتائج. فالتوقيت، والتقنية، والتطبيق المتدرج للمنتجات كلها عوامل مهمة لتحقيق نتائج حقيقية تدوم طويلاً.

• أفضل وقت لاستخدام مصل الفيتامين C:
ينصح أطباء الجلد باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الفيتامين C صباحاً، لأنه يوفر حماية مضادة للأكسدة طوال اليوم. أما في حالة البشرة الحساسة أو عند استخدام تركيزات عالية من هذا الفيتامين، فإن استخدامها في المساء مناسب أيضاً. المهم هو اختيار وقت محدد لتطبيقه والالتزام به باستمرار.
عند استخدام مكونات فعالة أخرى، ينصح بوضع بضع قطرات من مصل الفيتامين C أولاً على بشرة نظيفة، ثم تطبيق النياسيناميد أو حمض الهيالورونيك. وذلك مع الحرص على استخدام واقي شمسي خلال النهار، لأن الفيتامين C يزيد من حساسية البشرة على الضوء في بداية استعماله.

• مكونات تدعم الفيتامين C:
يعزز دمج الفيتامين C مع المكونات المناسبة من تأثيره في مجال تفتيح البشرة. ويتفاعل النياسيناميد بشكل رائع مع الفيتامين C لتقليل الالتهاب وتحسين ملمس البشرة. ويحسن الفيتامين E من استقرار الفيتامين C كما يوفر حماية إضافية مضادة للأكسدة. يعتبر حمض الهيالورونيك مثالياً لترطيب البشرة دون التأثير على فعالية الفيتامين C. لامتصاص أفضل، ينصح باستخدام مقشرات لطيفة مثل حمض اللاكتيك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، مع تجنب استخدامها في الوقت نفسه مع الفيتامين C.

- اختيار الفيتامين C المناسب:
ليست جميع أنواع مصل الفيتامين C متساوية، أما اختيار النوع المناسب منها فقد يحدث فرقاً كبيراً في النتائج. يعتبر حمض الأسكوربيك هو الشكل الأكثر فعالية من الفيتامين C، ولكنه قد يسبب تهيجاً للبشرة الحساسة. وهو ممتاز لعلاج البشرة الباهتة إذا كانت تتحمله.

ويعتبر فوسفات أسكوربيل المغنيزيوم أكثر لطفاً واستقراراً، مما يجعله مثالياً للمبتدئين أو ذوي البشرة الحساسة. يوفر فوسفات أسكوربيل الصوديوم استقراراً جيداً وهو أقل عرضة للأكسدة، بينما يضفي أسكوربي غلوكوسيد تأثيراً مفتحاً لطيفاً لا يسبب أي تهيج. لكل نوع من هذه الأنواع استخداماته الخاصة حسب احتياجات البشرة ومستوى تحملها. استعينوا بتركيز يتراوح بين 10 و15 بالمئة عند بداية استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الفيتامين C. فمن شأن ذلك أن يؤمن الحصول على فوائد هذا الفيتامين دون إرهاق البشرة. أما إذا سبق لكم استخدام هذا الفيتامين بتركيزات تتراوح بين 15 و20 بالمئة للحصول على نتائج أكثر بروزاً.

ينصح بالاحتفاظ بمصل الفيتامين C في مكان بارد ومظلم تجنباً للتأكسد وفقدان الفعالية. تدوم معظم أنواع هذا الفيتامين من 6 إلى 12 شهراً عند تخزينها بشكل صحيح. احرصوا دائماً على إغلاق الزجاجة بإحكام بعد الاستخدام وتجنبوا تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة. من الضروري أيضاً تجنب استعمال الفيتامين C مع الريتينول، أو بروكسيد البنزويل، أو أحماض ألفاهيدروكسي وبيتاهيدروكسي في روتين العناية بالبشرة نفسه. كما أن الإفراط في التقشير أثناء استخدام الفيتامين C قد يضعف حاجز البشرة مما يؤدي إلى زيادة الحساسية وتأخر ظهور النتائج.
Advertisement
