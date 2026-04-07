الفوضى المنزلية.. "ضجيج عقلي" يرفع هرمون التوتر لدى النساء

07-04-2026 | 06:08
الفوضى المنزلية.. ضجيج عقلي يرفع هرمون التوتر لدى النساء
كشفت دراسة حديثة أجراها مركز (CELF) في جامعة كاليفورنيا عن ارتباط وثيق بين كثافة الأغراض المنزلية وارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول لدى النساء تحديداً، حيث أظهرت النتائج أن المرأة ترى في الفوضى المادية مهاماً معلقة تستنزف طاقتها العقلية، بينما يحافظ الرجال في البيئات نفسها على مستويات توتر أكثر استقراراً نتيجة اختلاف الإدراك وربط المنزل بمكان للراحة لا للعمل.

ويفسر الخبراء هذا التفاوت بظاهرة "العمى الفوضوي" لدى الرجال، والناجمة عن البرمجة العصبية والتنشئة الاجتماعية التي تجعل المرأة تنظر للمنزل كإطالة لذاتها و"ساحة عمل ثانية"، مما يحول كل غرض غير مرتب إلى "حمل عقلي" وقرار معلق ينتظر الحسم.
 
ويتفاقم هذا الضغط بفعل التوقعات الاجتماعية التي تربط قيمة المرأة بنظافة بيتها، وهو ما يولد "عاراً منزلياً" وحالة تأهب دائم تمنعها من الاسترخاء جسدياً وعقلياً.

ولخفض هذا التوتر البيولوجي، يوصي المتخصصون بتبني استراتيجيات عملية تتجاوز المجهود الفردي، مثل إشراك جميع أفراد الأسرة في المسؤوليات، وتفعيل قاعدة "العودة الفورية" للأغراض إلى أمكنتها، والتخلص من الفائض الذي لم يُستخدم لعام كامل.
 
كما يشددون على أهمية استخدام المساحات المغلقة كالأدراج لتقليل "المحفزات البصرية" المزعجة للدماغ، وتحويل الترتيب إلى طقس يومي يمنح إحساساً بالإنجاز، ويحول المنزل إلى مساحة راحة حقيقية بدلاً من كونه ساحة قلق لا تراها إلا عيون النساء.
