تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
تسريحة شعركِ اليومية.. هل تكون السبب وراء التساقط؟
Lebanon 24
07-04-2026
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعدُّ
العادات اليومية
البسيطة في تصفيف الشعر، ولا سيما "الربط المستمر"، سبباً خفياً وراء تلف الشعر وتساقطه، حيث يؤدي الضغط المتواصل على الجذور إلى إضعاف البصيلات وظهور ما يُعرف بـ "تساقط الشد".
ويشير الخبراء إلى أن شد الشعر بقوة وتكرار التسريحة ذاتها يومياً يسببان إجهاداً للفروة، خاصة عند استخدام ربطات قاسية أو ربط الشعر وهو مبلل أو النوم به بإحكام.
وتظهر علامات تضرر الشعر من خلال الشعور بألم في الفروة بعد فك الربطة، أو ملاحظة فراغات خفيفة وتكسر في منطقة مقدمة الرأس.
ولتجنب هذه المشكلات، يُنصح باستبدال الربطات المطاطية بأخرى قماشية ناعمة، وترك الشعر مرتخياً أو منسدلاً لفترات، مع الحرص على تغيير مكان الربطة يومياً لتوزيع الضغط ومنح الجذور الراحة اللازمة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24