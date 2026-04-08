تكريم سلاف فواخرجي في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة سلاف فواخرجي خلال حفل افتتاح دورته العاشرة، المقررة بين 20 و26 نيسان الحالي في أسوان.

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية، التي قدّمت خلالها أعمالًا سينمائية بارزة بالتعاون مع مخرجين كبار، عكست من خلالها قضايا المرأة العربية.

وأضافت أن فواخرجي تتميز بوعيها بدور المرأة في صناعة السينما، إذ لم تكتفِ بالتمثيل إلى جانب أسماء بارزة مثل عبد عبد الحميد وشريف عرفة، بل خاضت أيضًا تجربة الإخراج من خلال فيلم "رسائل الكرز" عام 2015.

وتعود أصول الفنانة إلى اللاذقية، وهي خريجة كلية الآثار في جامعة ، كما درست الرسم والنحت. وبدأت مسيرتها السينمائية عام 1997 عبر فيلم "الترحال" مع المخرج ريمون ، قبل أن تتعاون مجددًا مع عبد اللطيف عبد الحميد في "نسيم الروح".

وخاضت تجربة السينما من خلال فيلم "حليم" عام 2006 مع شريف عرفة، و"ليلة البيبي دول" عام 2007 مع عادل أديب، إلى جانب استمرار نشاطها في السينما السورية، حيث قدّمت "حسيبة" عام 2008 مع ريمون بطرس في ثاني تعاون بينهما.

كما شاركت في أفلام عدة، منها "هوى" مع واحة الراهب، و"مريم" و"الأم" مع باسل الخطيب، إضافة إلى "بانتظار الخريف" و"سلمى" مع جود سعيد.

وتشهد الجديدة من المهرجان مشاركة واسعة، مع عرض 65 فيلمًا من 33 دولة، تتنافس ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة للفيلم الأورومتوسطي، ومسابقات "أفلام ذات أثر" و"أفلام الجنوب" و"أفلام الورش" المخصصة لدعم المواهب الشابة.