تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
|
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

تكريم سلاف فواخرجي في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته العاشرة

Lebanon 24
08-04-2026 | 23:00
A-
A+
تكريم سلاف فواخرجي في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته العاشرة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة السورية سلاف فواخرجي خلال حفل افتتاح دورته العاشرة، المقررة بين 20 و26 نيسان الحالي في أسوان.

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية، التي قدّمت خلالها أعمالًا سينمائية بارزة بالتعاون مع مخرجين كبار، عكست من خلالها قضايا المرأة العربية.

وأضافت أن فواخرجي تتميز بوعيها بدور المرأة في صناعة السينما، إذ لم تكتفِ بالتمثيل إلى جانب أسماء بارزة مثل عبد اللطيف عبد الحميد وشريف عرفة، بل خاضت أيضًا تجربة الإخراج من خلال فيلم "رسائل الكرز" عام 2015.

وتعود أصول الفنانة إلى اللاذقية، وهي خريجة كلية الآثار في جامعة دمشق، كما درست الرسم والنحت. وبدأت مسيرتها السينمائية عام 1997 عبر فيلم "الترحال" مع المخرج ريمون بطرس، قبل أن تتعاون مجددًا مع عبد اللطيف عبد الحميد في "نسيم الروح".

وخاضت تجربة السينما المصرية من خلال فيلم "حليم" عام 2006 مع شريف عرفة، و"ليلة البيبي دول" عام 2007 مع عادل أديب، إلى جانب استمرار نشاطها في السينما السورية، حيث قدّمت "حسيبة" عام 2008 مع ريمون بطرس في ثاني تعاون بينهما.

كما شاركت في أفلام عدة، منها "هوى" مع واحة الراهب، و"مريم" و"الأم" مع باسل الخطيب، إضافة إلى "بانتظار الخريف" و"سلمى" مع جود سعيد.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان مشاركة واسعة، مع عرض 65 فيلمًا من 33 دولة، تتنافس ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الاتحاد الأوروبي للفيلم الأورومتوسطي، ومسابقات "أفلام ذات أثر" و"أفلام الجنوب" و"أفلام الورش" المخصصة لدعم المواهب الشابة.

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

السورية

المصرية

اللطيف

أوروبي

الطويل

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-04-09
Lebanon24
02:41 | 2026-04-09
Lebanon24
15:43 | 2026-04-08
Lebanon24
12:12 | 2026-04-08
Lebanon24
10:27 | 2026-04-08
Lebanon24
04:30 | 2026-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24