بسبب جمال ياسمين عز.. "مزحة" توّرط داعية ووزارة الأوقاف تستدعيه!

أثارت "مزحة" الداعية المصري مع الإعلامية الشهيرة في برنامجها "كلام الناس" جدلا واسعا في مصر.وأخبرها في بداية الحلقة أنه يُسأل كثيرا عما إذا كانت ياسمين جميلة بالفعل كما تبدو على الشاشة، فيجيب بأنها "أكثر ".ولم يكتف شاهين بذلك إنما أضاف أنه يُسأل أيضا عما إذا كانت ياسمين ستتكلم معه بـ"الصوت الشتوي" أم بـ"الصوت الصيفي"، فأجاب: بل بالصوت الربيعي.ولاحقا استدعت التي يتبعها شاهين من الناحية الإدارية، الداعية وأجرت معه تحقيقا رسميا بشأن الواقعة، معتبرة أنه " تفوه بكلام شابه ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها، وما هو ليس خليقًا بمظهر الإمام ومكانته".وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن "شاهين اعتذر عما بدر منه، وتعهد بعدم الظهور الإعلامي إلا بعد استصدار التصريح اللازم من الوزارة".