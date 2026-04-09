رجي يتلقى اتصالاً من وزيرة خارجية أيرلندا لبحث الأوضاع في لبنان

تلقى والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية أيرلندا هيلين ماكنتي، تناول المستجدات الراهنة على الساحة .







وأكدت ماكنتي عزم بلادها "توظيف كامل ثقلها داخل من أجل وضع حدّ للتصعيد المتواصل على الأراضي اللبنانية". وأعربت عن استنكارها الشديد لوقوع مدنيين أبرياء جراء الاعتداءات.







شكر الوزير رجي المسؤولة على "ما تقدّمه دبلن من دعمٍ راسخ ومتواصل للبنان"، مثمّناً "التضحيات الجليلة التي قدمتها الكتيبة الايرلندية ولا تزال تقدّمها في إطار قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، خدمةً للمواطنين وصوناً للاستقرار".

