المرأة

لتعزير الرشاقة...تعرّفي إلى هذه الأطعمة!

Lebanon 24
10-04-2026 | 15:00
لتعزير الرشاقة...تعرّفي إلى هذه الأطعمة!
لتعزير الرشاقة...تعرّفي إلى هذه الأطعمة! photos 0
تُعدّ الرشاقة هدفاً يسعى إليه الكثيرون للحفاظ على صحة متوازنة ومظهر مناسب، حيث يلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في تحسين عملية الأيض، وزيادة الشعور بالشبع، وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط اليومي.

ويُعد الحليب من أبرز الأطعمة الداعمة للرشاقة، لاحتوائه على البروتينات والكالسيوم والماء، ما يساعد في ترميم العضلات ودعم صحة العظام، إضافة إلى دوره في تعزيز الشعور بالراحة عند تناوله قبل النوم. كما يُعتبر حليب الشوكولاتة خياراً مفيداً بعد التمارين لاحتوائه على الكربوهيدرات والبروتين معاً.

وتأتي الفواكه المجففة ضمن البدائل الطبيعية الغنية بالطاقة، لاحتوائها على سكريات طبيعية وألياف ومعادن تساعد في تعزيز النشاط، إلى جانب كونها خياراً مناسباً قبل التمارين أو المنافسات الرياضية.

كما تلعب الخضراوات الورقية مثل البروكلي والسبانخ دوراً مهماً في دعم الرشاقة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز صحة العظام والمناعة.

وتبرز أيضاً البطاطا الحلوة كمصدر غني بالكربوهيدرات الصحية والبوتاسيوم، ما يجعلها خياراً مناسباً قبل التمارين، فيما تسهم الطماطم في دعم عمليات الأيض بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، وعلى رأسها الليكوبين.

ويُعد الموز من أبرز مصادر الطاقة السريعة، إلى جانب المكسرات مثل الجوز البرازيلي التي توفر الدهون الصحية والمعادن الضرورية، بينما يساهم التوت الأزرق في مكافحة الجذور الحرة بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

كما يُنصح بإدراج البروتينات مثل سمك السلمون ضمن النظام الغذائي لدورها في دعم بناء العضلات، إضافة إلى الكاكاو الذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة عند تناوله باعتدال.

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار أطعمة طبيعية ومتوازنة، مع تجنب الوجبات غير الصحية، يُعد أساساً للحفاظ على الرشاقة وتعزيز الصحة العامة.

 
 
