فنانة شابة تُفاجئ الجميع بارتدائها الحجاب (صور)

تصدرت الفنانة رهف مواقع التواصل بعد ارتدائها الحجاب بشكل مفاجئ.



ونشرت رهف مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بملابس كاجوال ونسقت معهم حجاب باللون الأبيض لتفاجئ الجميع بقرار ارتدائها حجابها.

واختارت عبارة "اللهم ثبتني على الحجاب واجعله ستراً ونوراً لي".



كما أطلت رهف على " " في مقاطع فيديو من داخل سيارتها وحرصت على استعراض حجابها.

وتُعد رهف العنزي من المشهورة والمعروفة في الساحة الفنية الكويتية.