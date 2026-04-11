بدأت تدخين السجائر خفية في المراهقة ولم تُخبر أهلها بأنها تعمل في التمثيل.. ممثلة شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)

حلّت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية عبر قناة dmc، حيث تحدّثت عن نجاحاتها الأخيرة خلال موسم الماضي من خلال مسلسل "حكاية نرجس".

وتطرّقت أنور إلى شخصيتها في العمل، واصفةً إياها بـ"الأم النرجسية" غير المتوازنة نفسيًا، موضحة أن الدور يسلّط الضوء على اضطراب داخلي عميق، إذ تظهر الشخصية وهي تعاير ابنتها بعدم إنجاب الذكور، رغم أنها تعاني من الفكرة ذاتها، ما يعكس بيئة تربوية مشوّهة ونزعة مادية مبالغ فيها.



وأشارت إلى أن أهمية الدور لا تكمن في مساحته، بل في أثره النفسي، معتبرة إياه من أبرز محطاتها الفنية.

أما عن سرّ تألقها في مسلسلي "حكاية نرجس" و"عرض وطلب"، فأوضحت أن النجاح الحقيقي يقوم على إنكار الذات، بحيث يضع الممثل تركيزه على خدمة العمل ككل بدل السعي لفرض حضوره على حساب المشهد. وأضافت: "الممثل هو مخرج لتفاصيل أدائه، يضع رؤيته التي تتكامل مع رؤية المخرج العام لتخرج الصورة مقنعة وصادقة".

واستعادت سماح أنور واقعة من مراهقتها أثارت دهشة الجمهور؛ حيث اعترفت ببدء تدخين السجائر خفية في سن الخامسة عشرة. وروت كيف كشف شقيقها الأمر، ما أدى الى مواجهة عنيفة مع والدها انتهت بضربها بقسوة. وأكدت أن تلك الواقعة تركت أثرًا لا يُمحى في ذاكرتها، مشيرة الى صرامة التربية التي نشأت عليها وتأثيرها في تكوين شخصيتها القوية.كما كشفت عن موقف طريف وذلك بسبب ساعات التصوير المتأخرة، حيث قالت إنها لم تكن تخبر أسرتها بأنها تعمل في التمثيل، ما يجعلهم يعتقدون أنها تعمل بنظام "النايت شيفت"، وهو ما يؤدي الى توتر داخل المنزل بسبب مواعيد عودتها المتأخرة.وأضافت مازحة أن أسرتها كانت تعترض على تأخرها في العمل، مشيرة الى موقف طريف عندما اضطرت للانفعال بسبب رضيع كان يجب أن يغادر في وقت متأخر من التصوير.