بدأت تدخين السجائر خفية في المراهقة ولم تُخبر أهلها بأنها تعمل في التمثيل.. ممثلة شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)

حلّت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة dmc، حيث تحدّثت عن نجاحاتها الأخيرة خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكاية نرجس".
وتطرّقت أنور إلى شخصيتها في العمل، واصفةً إياها بـ"الأم النرجسية" غير المتوازنة نفسيًا، موضحة أن الدور يسلّط الضوء على اضطراب داخلي عميق، إذ تظهر الشخصية وهي تعاير ابنتها بعدم إنجاب الذكور، رغم أنها تعاني من الفكرة ذاتها، ما يعكس بيئة تربوية مشوّهة ونزعة مادية مبالغ فيها.
وأشارت إلى أن أهمية الدور لا تكمن في مساحته، بل في أثره النفسي، معتبرة إياه من أبرز محطاتها الفنية.
أما عن سرّ تألقها في مسلسلي "حكاية نرجس" و"عرض وطلب"، فأوضحت أن النجاح الحقيقي يقوم على إنكار الذات، بحيث يضع الممثل تركيزه على خدمة العمل ككل بدل السعي لفرض حضوره على حساب المشهد. وأضافت: "الممثل هو مخرج لتفاصيل أدائه، يضع رؤيته التي تتكامل مع رؤية المخرج العام لتخرج الصورة مقنعة وصادقة".
