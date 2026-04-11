ورد الخال: الواقع في لبنان لا يشبه القيم التي تربّينا عليها

نشرت الممثلة ورد رسالة مؤثرة عبر حسابها على ، عبّرت فيها عن استيائها من تصاعد مظاهر الطائفية والعنصرية في ، مؤكدة أن الواقع الحالي لا يشبه القيم التي نشأت عليها.



وقالت الخال إنها تربّت على حب الوطن والانتماء للأرض واحترام القانون والجيش، مشيرة إلى أنها حفظت النشيد الوطني كما تحفظ الصلاة، إلا أنها عبّرت عن خيبة أملها مما وصفته بغياب هذه القيم في الوقت الراهن.



وأضافت أن ما يجري اليوم لا يعكس المبادئ التي تعلمها جيلها، معتبرة أن هناك تناقضًا واضحًا بين ما نشأ عليه اللبنانيون وما يشهدونه اليوم على أرض الواقع.



ولاقى منشور الخال تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لرسالتها التي تدعو إلى نبذ الانقسامات، وآخرين رأوا فيها تعبيرًا عن حالة الإحباط التي يعيشها .

