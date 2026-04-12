لا تستهيني بها.. خطوات يومية تنهي أزمة الهالات السوداء للأبد

تُعد الهالات السوداء من المشكلات الجمالية الشائعة التي تواجه الكثيرين، إلا أن الحل قد يكمن في مكونات طبيعية بسيطة متوفرة في المطبخ، بعيداً عن المستحضرات الكيميائية المكلفة.



ووفقاً للنصائح الجمالية، يمكن استخدام شرائح الخيار الباردة أو أكياس الشاي المستعملة (بعد تبريدها) ككمادات فعالة لتخفيف التورم وتنشيط الدموية تحت العينين. كما يُنصح باستخدام زيت اللوز المر أو شرائح البطاطس، التي تحتوي على إنزيمات تساعد في تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي.4

وتؤكد هذه الوصفات المنزلية أهمية الاستمرارية للحصول على نتائج ملحوظة، مع ضرورة اقترانها بشرب كميات كافية من الماء ونيل قسط وافر من الراحة.