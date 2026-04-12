المرأة
هاندا أرتشيل من بينهم.. إليكم ما كشفته نتائج فحوصات النجوم الأتراك بشأن تعاطي المخدرات
Lebanon 24
12-04-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الساحة الفنية والإعلامية في
تركيا
جدلاً كبيراً، وسط توسّع تحقيقات تتعلق بمكافحة المخدرات. وبحسب ما أوردته التقارير، شملت الفحوص الأخيرة عددًا من الأسماء المعروفة، وجاءت نتائجها على النحو الآتي:
هاندا أرتشيل
أشارت المعلومات المتداولة إلى أن نتائج العينات الخاصة بالممثلة هاندا أرتشيل جاءت إيجابية وأظهرت وجود المورفين والكوديين ومستقلباتهما في عينة البول، بعد أن صدرت سابقًا فحوص
الدم
والشعر سلبية.
مصطفى جيجلي وإبراهيم تشيليكول
كما أظهرت نتائج فحص الشعر للمغني مصطفى جيجلي وجود آثار لمادة الكوكايين ومشتقاتها، في حين جاءت نتائج فحص الدم سلبية. وفي السياق ذاته، بيّنت التحاليل الخاصة بالممثل إبراهيم تشيليكول وجود مؤشرات لمركبات مرتبطة بالكوكايين في عينات الشعر.
ديها بيليملير وإيلكاي شينجان
أما المنتج الموسيقي ديها بيليملير، فقد أظهرت الفحوص إيجابية لوجود الكوديين والكوكايين في تحليل الشعر، فيما سجل منسق الموسيقى إيلكاي شينجان نتائج إيجابية لمادة THC في الدم والشعر، وهي مادة مرتبطة بالحشيش.
ويشير خبراء
الطب الشرعي
إلى أن تحليل الشعر يُعد من أكثر الأساليب دقة في
الكشف عن
تعاطي المواد لفترات طويلة، إذ يمكنه رصد الاستخدام لفترة تصل إلى 90 يومًا لكل سنتيمتر من الشعر، مقارنة بفحوص الدم أو البول التي تقتصر على فترات أقصر. (ارم نيوز)
بعد التحقيق معها.. صدور نتيجة فحص "التعاطي" للنجمة التركية هاندا ارتشيل وهذا ما تبين
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
أخبار أثارت ضجّة كبيرة... ما حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد؟
لا تستهيني بها.. خطوات يومية تنهي أزمة الهالات السوداء للأبد
صورة عائلية لداليدا خليل تثير إعجاب الجمهور
ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية بإطلالة رياضية أنيقة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
06:30 | 2026-04-12
أخبار أثارت ضجّة كبيرة... ما حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد؟
02:46 | 2026-04-12
لا تستهيني بها.. خطوات يومية تنهي أزمة الهالات السوداء للأبد
23:00 | 2026-04-11
صورة عائلية لداليدا خليل تثير إعجاب الجمهور
15:16 | 2026-04-11
ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية بإطلالة رياضية أنيقة
12:05 | 2026-04-11
ورد الخال: الواقع في لبنان لا يشبه القيم التي تربّينا عليها
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
