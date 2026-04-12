هاندا أرتشيل من بينهم.. إليكم ما كشفته نتائج فحوصات النجوم الأتراك بشأن تعاطي المخدرات

تشهد الساحة الفنية والإعلامية في جدلاً كبيراً، وسط توسّع تحقيقات تتعلق بمكافحة المخدرات. وبحسب ما أوردته التقارير، شملت الفحوص الأخيرة عددًا من الأسماء المعروفة، وجاءت نتائجها على النحو الآتي:







أشارت المعلومات المتداولة إلى أن نتائج العينات الخاصة بالممثلة هاندا أرتشيل جاءت إيجابية وأظهرت وجود المورفين والكوديين ومستقلباتهما في عينة البول، بعد أن صدرت سابقًا فحوص والشعر سلبية.



مصطفى جيجلي وإبراهيم تشيليكول



كما أظهرت نتائج فحص الشعر للمغني مصطفى جيجلي وجود آثار لمادة الكوكايين ومشتقاتها، في حين جاءت نتائج فحص الدم سلبية. وفي السياق ذاته، بيّنت التحاليل الخاصة بالممثل إبراهيم تشيليكول وجود مؤشرات لمركبات مرتبطة بالكوكايين في عينات الشعر.



ديها بيليملير وإيلكاي شينجان



أما المنتج الموسيقي ديها بيليملير، فقد أظهرت الفحوص إيجابية لوجود الكوديين والكوكايين في تحليل الشعر، فيما سجل منسق الموسيقى إيلكاي شينجان نتائج إيجابية لمادة THC في الدم والشعر، وهي مادة مرتبطة بالحشيش.



ويشير خبراء إلى أن تحليل الشعر يُعد من أكثر الأساليب دقة في تعاطي المواد لفترات طويلة، إذ يمكنه رصد الاستخدام لفترة تصل إلى 90 يومًا لكل سنتيمتر من الشعر، مقارنة بفحوص الدم أو البول التي تقتصر على فترات أقصر. (ارم نيوز)



Advertisement