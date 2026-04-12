أخبار أثارت ضجّة كبيرة... ما حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد؟

خرجت الإعلاميّة ميّ العيدان عن صمتها، بعد تداول شائعات وفاة الفنانة القديرة ، وقالت عبر حسابها على " "، أنّ " لا تزال على قيد الحياة وتتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات في ".



وقالت العيدان إنّ الفهد بخير، وإنّ ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة، ودعت الجمهور إلى التوقف عن نشر الأخبار غير الدقيقة والاكتفاء بالدعاء للفنانة القديرة بالشفاء.



وأكدت أنها على تواصل مباشر مع سوزان ابنة الفنانة، ومع مدير أعمالها .

