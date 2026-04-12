نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ

توفيت أيقونة الغناء في السينما والبوليوودية آشا بوسلي، عن عمر ناهز 92 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية نتيجة مضاعفات في القلب والجهاز التنفسي أدت إلى فشل كلوي وتعدد في فشل الأعضاء.



وكانت الفنانة الراحلة قد نُقِلَت إلى العناية المركزة يوم السبت الماضي بعد إصابتها بالتهاب حاد في وإرهاق شديد، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقًا.



وأكد الطبيب براتيت سامداني نبأ الوفاة، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا في الساعات الأخيرة. (ارم نيوز)

