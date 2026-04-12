بلوغر تنهي حياتها بطريقة مأساوية في بث مباشر

أنهت بسنت سليمان حياتها حيث ألقت بنفسها من شرفة شقتها في الطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة في ، ووثّّقت الأمر خلال بث مباشر تحدثت في بدايته عن معاناتها النفسية بسبب الخذلان من الناس حولها وانتهى برمي نفسها.



بسنت تركت رسالة طلبت فيها الإهتمام بطفلتيها من بعدها، وقد أحدث انتحارها خضة في الرأي العام المصري، والذي جاء بمثابة توعية على الكارثة التي قد تسببها المعاناة النفسية بصمت، وعلى ضرورة الإنتباه لمشاعر الناس وصحتهم النفسية.



