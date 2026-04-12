بعد تعرضها للتسمم.. فنانة عربية تطمئن جمهورها

حرصت الفنانة على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد ظهورها على سرير المرض واعلانها عن أنها تعاني من أزمة مفاجئة أثرت على صحتها.



وأكدت الفنانة الشابة في رسالة صوتية لبرنامج ET بالعربي، أن حالتها الصحية تتحسن تدريجياً وباتت بصحة أفضل بعد الأيام الصعبة التي مرت بها في الأيام السابقة واضطرارها الى الانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكشفت أنها عانت في البداية من التسمم وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية مثل ارتجاع شديد والتهاب بالمريء والمعدة، وهو ما استوجب بقائها في المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتخلص من التسمم.



أميرة توجه رسالة للجمهور

وقالت أميرة الشريف في رسالتها: "السلام عليكم يا حبايبي وجمهوري حبيت أطمنكم وأشكركم من قلبي على سؤالكم واهتمامكم، والله إن محبتكم ودعواتكم كانت فارقة معي كثير"، مضيفة "الحمد لله أنا الآن أفضل بكثير".



وأكدت أن المرحلة الماضية كانت متعبة، قائلة: "كانت الفترة اللي فاتت متعبة علي شوي، لكن الحمد لله مع العلاج والراحة بدأت أتحسن شوي شوي، والآن أموري تمام".



