بعد أن طلبت منه أن يصلي معها.. أفيخاي يرد على فنانة لبنانية: "نريد كتابة حكاية جديدة للمنطقة" (فيديو)

وكانت الفنانة اللبنانية لورا خليل قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وجّهت فيه رسالة إلى أفيخاي أدرعي.
يا سيدة لورا وبما أنك ذكرت الكبير وديع الصافي أهدي الشعب اللبناني من خلالك مواله الذي نؤمن بكلماته نحن الاسرائيليين:
"يا ابني، بلادك قلبَك أعطيها.. وغير فكرك ما بيغنيها..
إن ما حميتها يا ابني من الويلات.. ما في حدا غيرك بيحميها"
كل التقدير لشخصك ولرسالتك السامية. https://t.co/gfoR11rnF3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2026
