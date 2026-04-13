بعد أن طلبت منه أن يصلي معها.. أفيخاي يرد على فنانة لبنانية: "نريد كتابة حكاية جديدة للمنطقة" (فيديو)

أضاف: "يشرفني جداً أن أصلي معك من أجل غد أفضل.. وبما أنك ذكرت الكبير ، أهدي الشعب اللبناني من خلالك مواله الذي نؤمن بكلماته، نحن الاسرائيليين: "يا ابني بلادك قلبَك أعطيها.. وغير فكرك ما بيغنيها..إن ما حميتها يا ابني من الويلات.. ما في حدا غيرك بيحميها".

وكانت الفنانة لورا خليل قد أثارت جدلاً واسعاً على بعد نشرها فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وجّهت فيه رسالة إلى أفيخاي أدرعي.

كل التقدير لشخصك ولرسالتك السامية. — (@AvichayAdraee) April 13, 2026

وقالت لورا: " توقف الحرب والسوبر ستار يوقف تهـديد ويصلّي معنا".وأضافت: "أفيخاي حبيبي انت من ورا هالحرب بحبك تكون سوبر ستار من ورا الصلاة ارجوك صلي معنا".