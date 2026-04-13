بعد أن طلبت منه أن يصلي معها.. أفيخاي يرد على فنانة لبنانية: "نريد كتابة حكاية جديدة للمنطقة" (فيديو)

13-04-2026 | 03:12
بعد أن طلبت منه أن يصلي معها.. أفيخاي يرد على فنانة لبنانية: نريد كتابة حكاية جديدة للمنطقة (فيديو)
ردّ المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكٍس": "سيدة لورا خليل صوت لبنان الرقيق..أنت اليوم تعكسين صورة لبنان الحضارة والفن والثقافة الذي نحترمه. استمعت لدعوتك بتمعن، ووجدت فيها رقي فنانة تحمل هموم وطنها بقلب مؤمن؛ فمن تغني "يا حبيب الروح" وتزرع الفرح بصوتها، تدرك تماما  ما معنى السلام. وكما في أغنيتك "حكاية"، نريد فعلاً كتابة حكاية جديدة للمنطقة، عنوانها الاستقرار لا الصراع، ونمحي بها كل كذبة صنعها الإرهاب". 

أضاف: "يشرفني جداً أن أصلي معك من أجل غد أفضل.. وبما أنك ذكرت الكبير وديع الصافي، أهدي الشعب اللبناني من خلالك مواله الذي نؤمن بكلماته، نحن الاسرائيليين: "يا ابني بلادك قلبَك أعطيها.. وغير فكرك ما بيغنيها..إن ما حميتها يا ابني من الويلات.. ما في حدا غيرك بيحميها". 

وكانت الفنانة اللبنانية لورا خليل قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وجّهت فيه رسالة إلى أفيخاي أدرعي.

وقالت لورا: " يا رب توقف الحرب والسوبر ستار يوقف تهـديد ويصلّي معنا". 

وأضافت: "أفيخاي حبيبي انت سوبر ستار من ورا هالحرب بحبك تكون سوبر ستار من ورا الصلاة ارجوك صلي معنا".


"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تُطالب بالسلام: "ونقطة على السطر"
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رحمة رياض تطلق شارة مسلسل "حكاية نرجس" باللهجة المصرية
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": صلية صاروخية بإتجاه تجمعات الجيش الاسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية في المنطقة الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
06:42 | 2026-04-13
Lebanon24
04:15 | 2026-04-13
Lebanon24
23:54 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
14:00 | 2026-04-12
