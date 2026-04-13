سيلينا غوميز وجيجي حديد تجهّزان مفاجأة "خاصة" لحفل زفاف تايلور سويفت

تستعد وصيفات نجمة البوب لتنظيم مفاجآت خاصة خلال حفل زفافها المرتقب من نجم ترافيس كيلسي، وفق ما نقلته مجلة "Page Six" المتخصصة بأخبار المشاهير.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة من صديقات سويفت المقربات، ومن بينهن غوميز والعارضة ، يعملن على إعداد فيديو خاص سيُعرض خلال الحفل، يوثق أبرز محطات علاقة منذ لقائهما الأول وحتى اقترابهما من الزواج.

وأضافت المصادر أن الفيديو، الذي تتراوح مدته بين ست وسبع دقائق، سيتضمن مشاهد طريفة تُظهر سويفت في أجواء مليئة بالضحك، مع تسليط الضوء على روح الدعابة التي تجمعها بكيلسي.

وفي لفتة احتفالية أخرى، تخطط سيلينا لتنظيم فقرة كاريوكي يشارك فيها ضيوف الحفل من المشاهير، بهدف محبتهم للعروس والاحتفاء بمسيرتها الفنية، وسط أجواء غنائية تفاعلية.ووصف مصدر مقرب هذه الفقرة بأنها ستكون من أبرز لحظات الحفل، حيث ستجمع الحضور في أجواء من المرح والرقص؛ ما يجعلها تجربة لا تُنسى.من جانبه، أبدى ترافيس كيلسي حماسة كبيرة لهذه الترتيبات، مؤكدًا رغبته في جعل يوم الزفاف يومًا استثنائيًّا، وخلق ذكريات مميزة تدوم طويلًا.وكان الثنائي أعلن خطوبتهما في آب 2025 عبر منشور مشترك على تطبيق إنستغرام، بعد علاقة بدأت في صيف 2023.وتشير التقارير إلى أن حفل الزفاف سيُقام في في الثالث من ، فيما يُخطط لإقامة حفل توديع العزوبية لكيلسي في جزر البهاما نهاية أيار، بحضور عدد من أصدقائه المقربين.