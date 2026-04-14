تنشيف الوجه بالمناديل الورقية.. هل هو بديل صحي أم خطر على نضارة بشرتك؟

لطالما اعتبر تنشيف الوجه بالمناديل الورقية البديل الصحي للمناشف القماشية التي قد تنقل البكتيريا، إلا أن خبراء الجلد يحذرون من أضرار غير متوقعة لهذه العادة إذا لم تتم بشكل صحيح.



وتكمن خطورة المناديل الورقية في خشونة ألياف بعض الأنواع، مما يؤدي إلى خدوش مجهرية في طبقة الجلد السطحية عند فرك الوجه بقوة، وهو ما يسبب تهيجاً واحمراراً، خاصة لصاحبات البشرة الحساسة. كما أن بعض المناديل تحتوي على عطور ومواد كيميائية مبيضة قد تؤدي إلى جفاف البشرة أو ظهور رد فعل تحسسي.



ويؤكد المختصون أن الطريقة المثالية لاستخدام المناديل هي "الطبطبة" اللطيفة بدلاً من المسح، مع ضرورة اختيار أنواع ناعمة وخالية من والعطور، لضمان تجفيف الوجه دون تجريده من زيوت الطبيعية أو التسبب في ظهور التجاعيد المبكرة.

