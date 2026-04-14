اختيار بسيط قد يغيّر بشرتك.. ما الفرق بين الغسول والمنظف؟

يُعدّ تنظيف البشرة خطوة أساسية في أي روتين للعناية بالجلد، إذ لا يقتصر دوره على إزالة الأوساخ والشوائب فحسب، بل يساهم أيضاً في الحفاظ على توازن البشرة وحاجزها الواقي وقدرتها على امتصاص المكونات النشطة في مستحضرات العناية. ومع انتشار مصطلحي "غسول الوجه" و"منظف البشرة"، يبرز تساؤل شائع حول ما إذا كانا يؤديان الوظيفة نفسها أم أن لكل منهما دوراً مختلفاً.

رغم أن الهدف الأساسي لكلا المنتجين هو تنظيف البشرة، فإنهما يختلفان في التركيبة وطريقة العمل. فغسول الوجه يأتي عادة بتركيبة رغوية أو هلامية تحتوي على مواد منظفة تزيل الدهون والشوائب بعمق، وتعتمد على الرغوة لتفكيك الزيوت وتنظيف المسام.

أما منظف البشرة فهو مصطلح أوسع يشمل مستحضرات مثل الكريمات والزيوت وماء الميسيلير، ويتميّز بتركيبة لطيفة تحافظ على رطوبة البشرة وتزيل الشوائب دون التسبب بتجريدها من زيوتها الطبيعية. وتشير المختبرات التجميلية إلى وجود عدة أنواع من هذه المنتجات. فمن أبرز أنواع غسول الوجه: الغسول الرغوي المناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، والغسول الهلامي الذي يوازن بين التنظيف والانتعاش، إضافة إلى الغسول المقشر الذي يحتوي على أحماض مثل حمض الساليسيليك.

أما منظفات البشرة فتشمل المنظف الكريمي المناسب للبشرة الجافة والحساسة، والمنظف الزيتي الذي يساعد على إزالة المكياج والواقي الشمسي، وماء الميسيلير الذي يوفر تنظيفاً سريعاً ولطيفاً دون شطف، إضافة إلى البلسم المنظف الذي يذيب الشوائب الثقيلة.

ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن اختيار المنتج المناسب يعتمد على نوع البشرة واحتياجاتها. فغسول الوجه يعد أكثر ملاءمة للبشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب، خصوصاً بعد التعرق أو التمارين الرياضية، نظراً لقدرته على إزالة الدهون الزائدة وتنظيف المسام بعمق.

في المقابل، يناسب منظف البشرة أصحاب البشرة الجافة أو الحساسة، كما يُفضَّل استخدامه في الروتين الصباحي أو لإزالة المكياج بلطف، لأنه يساعد على الحفاظ على الحاجز الطبيعي للبشرة ويمنع الجفاف.

وتلعب المكونات دوراً أساسياً في فعالية هذه المستحضرات. فمن أبرز مكونات غسول الوجه حمض الساليسيليك الذي يساعد على تنظيف المسام، وحمض الغليكوليك الذي يساهم في تقشير البشرة، إضافة إلى الفحم النشط الذي يمتص الدهون، والزنك الذي يساهم في تنظيم الإفرازات الدهنية.

أما منظفات البشرة فغالباً ما تحتوي على السيراميدات لتعزيز الحاجز الجلدي، وحمض الهيالورونيك للترطيب، والغليسيرين للحفاظ على نعومة البشرة، إضافة إلى الزيوت النباتية التي تغذي الجلد. ولتحقيق أفضل نتائج في تنظيف البشرة، ينصح الخبراء باتباع خطوات محددة. فعند استخدام غسول الوجه يُفضَّل تبليل البشرة بالماء الفاتر، ثم تدليك كمية صغيرة من المستحضر بلطف لمدة نحو 30 ثانية قبل شطف الوجه وتجفيفه وتطبيق المرطب.

أما منظف البشرة فيمكن استخدامه على بشرة جافة أو رطبة بحسب نوعه، مع تدليكه لإذابة الشوائب ثم مسحه أو شطفه.

ويشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن اعتماد منظف لطيف صباحاً، واستخدام أسلوب التنظيف المزدوج مساءً عبر تطبيق المنظف أولاً ثم غسول الوجه، قد يساعد في تحقيق توازن أفضل للبشرة وتجنب الإفراط في التنظيف الذي قد يضعف حاجزها الطبيعي ويسبب تهيجها.